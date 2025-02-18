Дети путиниста Филиппа Киркорова срочно покинули РФ - что случилось

Дети Филиппа Киркорова уехали от отца.

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Дети Филиппа Киркорова - где сейчас / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Дети Филиппа Киркорова отправились в Дубай

Путинист отправил Аллу-Викторию и Мартина на учебу

Дети российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория и Мартин отправились в элитную школу в Дубай, где они учились раньше.

Отметим, учеба в этом заведении стоит около 64 тысяч долларов в год.

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Как стало известно из соцсетей Аллы-Виктории, дети уехали из-за "кринжа".

"Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда", — рассказала девочка.

Отметим, дочь путиниста часто критикуют в Сети за ее поведение, а также детей недолюбливают сверстники из-за пластических операций отца.

Сейчас же вокруг Киркорова много хейта, а его концерты хотят запретить общественники, которые недовольны поступками певца и скандалами с его участием.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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