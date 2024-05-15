Дочь Джоли и Питта показала фееричные танцы, тщательно скрывая свою женственность

Дочь популярных голивудских актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло Джоли-Питт продемонстрировала впечатляющие танцевальные навыки в недавнем видео.
Роликом в Instagram поделился хореограф Лил Келаан Картер.
В клипе 17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, одетая в спортивные штаны, кроссовки и оверсайз футболку, танцевала соло в студии под песню "Tanzania" Uncle Waffles и Тони Дуардо.
"Ее движения сумасшедшие. Спасибо за твою энергию", — подписал пост Картер.
Поклонники быстро перешли в раздел комментариев, чтобы похвалить девушку за ее талантливое выступление.
Между тем, движения юной девушки очень женственные, а под бесформенной одеждой угадываются красивые женские формы.
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Напомним, ранее американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
До того также Анджелина Джоли приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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