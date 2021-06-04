Дмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною"

Мандруй україною з Дмитром Комаровим выпуск 5 - обзор / 1+1

6 июня в 10.50 на 1+1 выйдет новый выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором главный путешественник страны покажет новое место для экстремального отдыха в Украине, который могли не знать многие украинцы.

Команда проекта отправится в путешествие по лучшим локациям для оздоровительного туризма, целебные свойства которых могут составить конкуренцию популярным курортам мира.

Дмитрий Комаров отправился в Донецкую область, где ему удалось спуститься на дно океана без аквалангов и гидрокостюмов. На месте города Соледар 250 млн лет назад плескалось озеро. Теперь здесь хранится настоящий клад – соль, которую в народе называют "белым золотом". Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" присоединилась к бригаде шахтеров и опустилась на глубину около 300 метров, практически высоту 70-этажного небоскреба.

"Спуститься сюда – это лишь полдела. Здесь 200 километров солевых туннелей. Поэтому нужно передвигаться еще и на специальном автомобиле. Когда-то в этих местах плавали доисторические рыбы-монстры, а сегодня это солевые шахты. Масштабы туннелей поражают. Здесь запросто бы поместился метрополитен Гонконга или Мехико", —поделился ведущий.Читайте такжеАлександра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым

Что показали в 5 выпуске Мандруй україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Зрители своими глазами смогут увидеть, как добывают пищевую соль, которая в последствие оказывается на наших столах. Соль с этого предприятия используют не только в пищу, но и для элитных косметических процедур, например, комнат в элитных spa-салонах. Эти залежи соли образовались тогда, когда еще не было никакой промышленности, а значит, они на 100% экологически чистые.

Кроме того, в Донецкой области есть соляной город, аналогов которому нет в мире. На поверхности он выглядит как заброшенная шахта, но самое интересное расположено под землей. На глубине находится настоящий музей. Рукотворные статуи в соляных стенах от местных умельцев, а также древние исторические артефакты, которым больше века. Например, орудие шахтеров, которым добывали соль более 140 лет назад. Здесь можно встретить и чудеса природы, которые точно не ожидаешь увидеть под землей, – остатки дерева, которому 270 млн лет.

Читайте такжеДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет

Но самое удивительное – это подземный храм, в котором произошло настоящее чудо. Здесь проявились нерукотворные икона и распятие, которые создала природа возле алтаря. В этот уникальный храм шахтеры ходили молиться до и после рабочей смены.

"Здесь фантастическая атмосфера. Я каждому из Вас от души рекомендую сюда приехать. Это действительно место силы – наше, украинское. Я бывал во многих храмах. Но то, что чувствую здесь, я нигде не чувствовал", - поделился ведущий.

Этот подземный город 132 года назад посетил ученый и химик Дмитрий Менделеев, который предсказал, что спустя годы в этих местах будут оздоравливаться люди. И он был прав: сейчас здесь построен спелеосанаторий, где лечат множество заболеваний. Номера в нем построены из соляных камней. Дмитрий Комаров покажет, как выглядит такой соляной номер в отеле и расскажет все о целебных свойствах этого места.

Люди издавна целини соль, поэтому научились добывать ее не только под, но и над землей. Дмитрий Комаров покажет редчайшее место – розовые озера в Херсонской области. Они созданы искусственно и построены так, чтобы вода из Черного моря сама перетекала от одного озера к другому. Про эти места Геродот рассказывал еще в V веке до н.э.

Мандруй україною з Дмитром Комаровим 06-06-2021 / 1+1

Дмитрий Комаров продемонстрирует телезрителям, как раньше добывали соль в этих местах и почему этот труд считался каторжным.

Несмотря на отсутствие в этой местности дорог и сложное расположение, украинские туристы любят эти места и с удовольствием сюда приезжают. Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" покажет телезрителям уникальный туристический "грузовикобус", как его называют местные. Это специальный автобус, собранный из нескольких автомобилей. Благодаря местным дорогам экскурсия на соляные озера может принести еще и дозу экстрима.

Главное место, которое исцеляет от болезней и дарит молодость, спрятано неподалеку села Григоровка – это легендарное Лемурийское озеро. Удивительно, но именно это место является самым посещаемым в регионе. Сюда люди приезжают улучшить здоровье с помощью лечебной грязи и целебных свойств воды. Некоторые там просто живут в палатках у водоема.

Происхождение озера остается загадкой. Кто-то считает, что оно появилось благодаря авиакатастрофе, а кто-то уверен: озеро произошло от мифического континента Лимурия. Но сейчас известно точно, что из-за экологической ситуации огромное розовое озеро, фотографии которого размещены по всему интернету, уменьшилось до размера небольшого водоема. Но люди, которые хоть раз бывали здесь, ценят его и возвращаются ежегодно для поддержки здоровья. Команда проекта лично проверила на себе свойства этих лечебных вод.

Почему элитная "розовая соль" уходит на посыпку дорог и где в Украине расположено "Мертвое море" - смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" в воскресенье, 6 июня, в 10:50 на 1+1.

Также смотреть шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.