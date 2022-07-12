УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дмитрий Комаров продал "взрослую игрушку" за рекордную сумму на пользу ВСУ

12 июля 2022, 19:18

Ведущий исполнил свое необычное желание ко Дню рождения.

Дмитрий Комаров продал автомобиль на благо ВСУ
Дмитрий Комаров продал свой автомобиль на благо ВСУ / instagram.com/komarovmir

Украинский путешественник, журналист, автор и телеведущий тревел-шоу Мир наизнанку и Мандруй Україною Дмитрий Комаров на свой День рождения решил сделать подарок ВСУ: он выставил на открытые торги свой элитный автомобиль Сhrysler Сrossfire. Всю сумму, которую ему удастся выручить, Комаров пообещал отдать на нужды украинской армии.

Сегодня ведущий объявил, что торги закончены. За машину, которую он когда-то покупал, как дорогую игрушку для взрослого мальчика, ему удалось выручить 1 миллион гривен.

Автомобиль приобрела молодая компания инвесторов. "Мою машину решили купить "просто так", потому что, цитирую: "Мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут". Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы", - рассказал Дмитрий.

Также Комаров восхитился несгибаемостью украинского народа - война продолжается, враг не дает забывать об этом, но тем не мне менее украинцы продолжают находить в себе силы жить дальше.

"Жизнь продолжается. Живя и работая, несмотря на войну, каждая семья показывает – нас не сломать ракетными ударами. Мы всё восстановим. И непременно победим и будем счастливы. Главное не забывать, благодаря кому в наших городах мир. И делать свой вклад в победу и счастливое, мирное будущее Украины", - загадал еще одно желание, об исполнении которого мечтает каждый украинец, ко Дню рождения Дмитрий Комаров.

Читайте также"Сколько можно это лицемерие проявлять": украинская ведущая набросилась на Софию Ротару

Ранее заплаканная солистка "Казки" Александра Зарицкая показала разрушенную рашистскими солдатами родную школу в Харькове. Там же работала ее мама.

В новой серии ранее комедийного, а ныне антивоенного мультика Масяня показали, как семья Масяни и Хрюнделя просыпается утром в своей квартире после того, как Китай начал "спецоперацию" по освобождению РФ от фашистов.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Дмитрий Комаров новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:36

YouTube забанил телеграмм еще одного российского пропагандиста

19:25

Полякова оскорбила украинцев, защищая своего мужа

19:21

Неудачи, как из рога изобилия: 2 знака зодиака в зоне риска в ближайшие дниВидео

19:18

Волосы растут как на дрожжах: дешевая никотиновая кислота сотворит чудо с вашими волосамиВидео

19:18

Дмитрий Комаров продал "взрослую игрушку" за рекордную сумму на пользу ВСУ

Реклама
19:17

ВСУ сегодня в ударе: на Херсонщине пылает очередной склад боеприпасов оккупантовВидео

19:14

Какие продукты снижают давление: что можно и нельзя есть при гипертонии

18:55

Устрашение от России: как Путин снова попытается переубедить Лукашенкомнение

18:52

Диетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнеть

18:30

"В Кремле продолжают жевать сопли": Гиркин обвинил российское командование в бездействииВидео

18:21

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

18:03

Гороскоп на завтра, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

17:49

ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии РФ: тело опознали только по ДНКВидео

17:44

"Сколько можно это лицемерие проявлять": украинская ведущая набросилась на Софию Ротару

17:31

Российские бомбардировщики можно и нужно сбивать: Жданов назвал главные условияВидео

17:30

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов и как привлечь удачуВидео

17:18

Лолита призналась в любви к России и назвала ее родиной

17:03

Мужественные и отважные: Британия показала, как тренирует украинских военныхВидео

16:58

Кровавый обстрел РФ Часового Яра: из-под завалов достали тела 38 погибшихВидео

16:55

Дорофеева уже не стесняется отношений с Кацуриным: певица показала романтическое фото

Реклама
16:47

10 танков Leopard и 20 бронетранспортеров M113: Испания планирует передать Украине тяжелую техникуВидео

16:32

РФ не сможет оборонять рубежи: Жданов назвал два сценария развития войны в Украине

16:28

Как прокачать свой мозг и стать умнее: самые лучшие советы

16:01

Перелом в войне и освобождение городов: неожиданный прогноз астрологовВидео

15:53

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

15:40

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

15:38

Может вызвать кровотечение: что лечит и "калечит" черника

15:35

Довела Сергея Притулу до слез: 10-летняя украинка собрала деньги для ВСУ своим талантом

15:16

Новая почта будет отправлять посылки по-новому: главные измененияВидео

15:13

"Обсудим ваше": военный эксперт объяснил, зачем Путину сейчас нужны переговорыВидео

15:09

Язык и сердце заморозил: адвокат и жених из ток-шоу убил и расчленил любимую на КиевщинеФотоВидео

15:01

Называл защитников "пушечным мясом": мажор из Кривого Рога поплатился за оскорбления ВСУВидео

14:47

Разведчики освободили из плена 5 украинцев во время спецоперации на ХерсонщинеВидео

14:34

"Мы не рабы": Шевчук попытался оправдать молчание россиян о войне в Украине

14:32

Мощные взрывы и черный дым: под Мелитополем взорвали базу с техникой оккупантов РФВидео

14:20

Пропаганда РФ молчит о генералах на войне с Украиной: Путин опасается появления "авторитета" – СМИВидео

14:19

"А я вам сейчас покажу...": Лукашенко испугался НАТО и рассказал, откуда готовится "нападение" на РФВидео

14:05

HIMARS стерли в порошок склады РФ: появились спутниковые снимки из Новой КаховкиВидео

14:03

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

13:37

Более 10 жертв: в Изюме оккупанты накрыли кассетными бомбами ловивших мобильную связь людейВидео

Реклама
13:36

"Хлопок зашел в гости": ВСУ уничтожили штаб оккупантов и стоянку с техникой в КадиевкеВидео

13:06

Киев не пал, а Украину не удалось включить в состав РФ: у Байдена заявили о провале стратегии ПутинаВидео

13:02

Делают три укола перед атакой: оккупанты массово умирают от передозировки наркотиками

12:57

Залп HIMARS под Шахтерском "обезглавил" элитную дивизию ВДВ РФВидео

12:49

Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

12:31

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: эксперт раскрыл лучший сценарий ВСУВидео

12:24

"Самая мощная в мире ядерная ракета": Рогозин разразился угрозами новых испытаний СарматаВидео

12:00

Война может выйти за пределы Украины - глава МИД ЛатвииВидео

12:00

"Второй круг": популярная украинская модель беременная во второй раз

11:59

Ад в Мелитополе: оккупанты инсценируют нападения и бегут с захваченных территорийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять