Дмитрий Комаров продал "взрослую игрушку" за рекордную сумму на пользу ВСУ

Дмитрий Комаров продал свой автомобиль на благо ВСУ / instagram.com/komarovmir

Украинский путешественник, журналист, автор и телеведущий тревел-шоу Мир наизнанку и Мандруй Україною Дмитрий Комаров на свой День рождения решил сделать подарок ВСУ: он выставил на открытые торги свой элитный автомобиль Сhrysler Сrossfire. Всю сумму, которую ему удастся выручить, Комаров пообещал отдать на нужды украинской армии.

Сегодня ведущий объявил, что торги закончены. За машину, которую он когда-то покупал, как дорогую игрушку для взрослого мальчика, ему удалось выручить 1 миллион гривен.

Автомобиль приобрела молодая компания инвесторов. "Мою машину решили купить "просто так", потому что, цитирую: "Мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут". Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы", - рассказал Дмитрий.

Также Комаров восхитился несгибаемостью украинского народа - война продолжается, враг не дает забывать об этом, но тем не мне менее украинцы продолжают находить в себе силы жить дальше.

"Жизнь продолжается. Живя и работая, несмотря на войну, каждая семья показывает – нас не сломать ракетными ударами. Мы всё восстановим. И непременно победим и будем счастливы. Главное не забывать, благодаря кому в наших городах мир. И делать свой вклад в победу и счастливое, мирное будущее Украины", - загадал еще одно желание, об исполнении которого мечтает каждый украинец, ко Дню рождения Дмитрий Комаров.

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