Заплаканная солистка "Казки" показала разрушенную русскими свою школу в Харькове

Заплаканная солистка "Казки" показала разрушенную русскими свою школу / Instagram А. Зарицкой

Русские агрессоры регулярно обстреливают Харьков ‒ вражеские ракеты прилетают в жилые районы, уничтожают инфраструктуру. Как написала на своей странице в Instagram солистка "Казка" группы Александра Зарицкая, враги разрушили харьковскую школу, в которой она когда-то училась.

Также девушка опубликовала свое фото, где она плачет от боли и отчаянья.

"Мое утро началось вот так. Враги стерли с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия", – написала певица.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарная кинозвезда и посол доброй воли ООН по делам беженцев Кейт Бланшетт презентовала документальный фильм о боях ВСУ с оккупантами за Харьков под названием Ukraine: Life Under Attack ("Украина: Жизнь под ударом")

47-минутное видео знакомит зрителя с харьковским сотрудником ДСНС и двумя фельдшерами, которые продолжили работать в зоне активных боевых действий.

До того, 25 июня очередной обстрел русских оккупантов повредил ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов", которая расположена в Харькове.

По словам украинских ученых, ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

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