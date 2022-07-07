Голливудская звезда Кейт Бланшетт сделала документальный фильм о боях за Харьков

Бланшетт, Украина / УНИАН и Instagram

Легендарная кинозвезда и посол доброй воли ООН по делам беженцев Кейт Бланшетт презентовала документальный фильм о боях ВСУ с оккупантами за Харьков под названием Ukraine: Life Under Attack ("Украина: Жизнь под ударом"). Саму ленту можно посмотреть на официальном сайте актрисы.

Фильм кинозвезда создала вместе с экс-редактором британского телеканала Channel 4 News Бенджамином де Пиром. 47-минутное видео знакомит зрителя с харьковским сотрудником ДСНС и двумя фельдшерами, которые продолжили работать в зоне активных боевых действий. Особенность документального проекта в том, что он показывает войну в Харькове глазами его жителей. Сама же Бланшетт стала голосом фильма, рассказав историю битвы за город.

В киноленте показаны полностью разрушенные жилые дома харьковчан, уничтоженный район Северная Салтовка, горожане, которые были вынуждены спускаться в метро и прочие укрытия из-за регулярных обстрелов и ракетных ударов. Так, на одном из кадров маленькая харьковчанка вместе с мамой продолжает делать уроки прямо в бомбоубежище.

"Это на самом деле трогательный портрет жизни в Харькове и Харьковской области с точки зрения гражданских лиц и аварийно-спасательных служб, которые остались в городе во время российского вторжения", ‒ подчеркнул исполнительный продюсер фильма Невин Мабро.

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Напомним, ранее в рамках Каннского кинофестиваля-2022 звезда Голливуда Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюлем.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала журналистка Ирина Татаренко.

До того легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

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