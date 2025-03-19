"Для меня большая честь": как Валерий Залужный поздравил Лину Костенко с юбилеем

Кратко:
- Валерий Залужный обратился к Лине Костенко
- Посол поздравил ее с юбилеем
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал фото с писательницей Линой Костенко.
На своей странице в соцсетях Залужный поздравил Костенко с днем рождения и отметил, что имеет честь быть знакомым с писательницей.
"Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Непоколебимая и решительная. Ее слово – в самое сердце. Пронизывает, волнует, отпечатывает в памяти. Многая лета, госпожа Лина. Для меня большая честь знать Вас", - написал посол.
Отметим, снимок, который показал Валерий Залужный, был сделан в мае прошлого года, когда они с Костенко получили звания "Почетный гражданин Киева".
Напомним, сегодня, 19 марта, Лина Костенко празднует свой юбилей – ей исполнилось 95 лет. А на днях была презентация ее романа "Берестечко" в Киеве.
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Кто такая Лина Костенко?
Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.
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