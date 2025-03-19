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"Для меня большая честь": как Валерий Залужный поздравил Лину Костенко с юбилеем

Элина Чигис
19 марта 2025, 11:53
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Валерий Залужный растрогал своим поздравлением.
Валерий Залужный, Лина Костенко
Лина Костенко - юбилей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Залужный, Лина Костенко

Кратко:

  • Валерий Залужный обратился к Лине Костенко
  • Посол поздравил ее с юбилеем

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный показал фото с писательницей Линой Костенко.

На своей странице в соцсетях Залужный поздравил Костенко с днем рождения и отметил, что имеет честь быть знакомым с писательницей.

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"Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Непоколебимая и решительная. Ее слово – в самое сердце. Пронизывает, волнует, отпечатывает в памяти. Многая лета, госпожа Лина. Для меня большая честь знать Вас", - написал посол.

Валерий Залужный о Лине Костенко
Валерий Залужный о Лине Костенко / фото: скрин t.me, Валерий Залужный

Отметим, снимок, который показал Валерий Залужный, был сделан в мае прошлого года, когда они с Костенко получили звания "Почетный гражданин Киева".

Лина Костенко продолжает жить в Киеве
Лина Костенко продолжает жить в Киеве / фото: instagram.com, Лина Костенко

Напомним, сегодня, 19 марта, Лина Костенко празднует свой юбилей – ей исполнилось 95 лет. А на днях была презентация ее романа "Берестечко" в Киеве.

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Кто такая Лина Костенко?

Лина Костенко - украинская писательница-шестидесятница, поэтесса, общественный деятель. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, сообщает Википедия.

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