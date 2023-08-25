Димопулос показала взрослого сына, копию Джеджулы

Светская дива Димопулос показала своего взрослого сына.

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Санта Димопулос похвасталась взрослым сыном/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос показала свой активный отдых вместе с детьми - сыном Даниэлем и дочерью Софией. Соответствующими фото звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Оказалось, что Димполус показала детям Танзанию, а также сафари в Нгоронгоро парке.

"Это было невероятное путешествие! От энергетики этого места перехватывает дыхание. В следующий раз планируем уже Кению", - написала звезда.

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На фото - Санта Димопулос с сыном:

Она также удивила подписчиков фотографиями своего сына, которого она родила от шоумена Андрея Джеджулы. Парень уже прилично выше самой Санты и очень похож на своего отца.

Напомним, ранее Димопулос похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.

Ранее украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос.

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