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Дима Монатик впервые объяснил разрыв с певицами Lida Lee и Nino Basilaya

3 августа 2021, 13:37

Украинский артист, певец и музыкальный продюсер Дима Монатик впервые после разрыва заговорил о причинах окончании работы с певицами.

Дима Монатик
Дима Монатик / 1+1

Дима Монатик впервые рассказал подробно о ситуации, когда его продюсерский центр покинули обе его подопечные.

Мультиартист Дима Монатик в интервью для шоу Зірковий шлях объяснил, что это был его дебют, как продюсера, поэтому и у него и у девушек были свои взгляды на то, как все должно быть.

"Это была моя первая практика продюсирования. Я знаю что это такое, когда у артиста какие-то продюсерские отношения становятся сложнее… Понимаю, что они — свободные артисты и хотят творить, они видят мир таким, как им хочется. И я это принимаю. Понимаю, что это для нас — лучше", - сказал он.

Он признался, что "расставание" прошло "легко и по-дружески", и что все наработанное осталось у молодых певиц, а некоторые условия - "совсем не жесткие". Хотя инициатором разрыва стал сам певец.Читайте такжеНазвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

"Сели в офисе, я спросил, не стоит ли нам разорвать контракт. Никто не отказался. Каждый артист понимает, что свобода — это класс!" - добавил певец.

Напомним, что в середине июля 2021 года Дима Монатик рассказал о том, что он расторг контракт с певицами Lida Lee и Nino Basilaya, которые были участницами его продюсерского центра.

Как объяснил сам артист, после этого у девушек осталась довольно большая свобода действий и возможности построения карьеры, как они желают.

Дмитрий Монатик новости шоу бизнеса
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