ДиКаприо и Лив Тайлер: кто из голливудских звезд имеет украинские корни

Мало кто знает, что есть еще более знаменитые имена, которые связаны с Украиной.

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Кто из мировых знаменитостей имеет украинские корни / Коллаж Главред, фото Instagram/leonardodicaprio, misslivalittle

Голливудские звезды, которые добились огромной популярности и чьи имена знакомы зрителям на весь мир, не обязательно являются чистокровными американцами. Часто, звездами становятся люди, которые приехали из самых разных стран, к примеру их Южной Африки, Австралии и европейского континента.

Между тем, множество знаменитостей, которые добились огромного успеха в "звездной мекке" - Голливуде, имеют и украинские корни. Да-да, все наверняка знают о том, что актриса Мила Кунис родилась в Одессе, а девушка Бонда Ольга Куриленко родилась в городе Бердянск, Запорожской области.

Но мало кто знает, что есть еще более знаменитые имена, которые связаны с Украиной, и если не родились там, то уже имеют прочные родственные связи.

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Леонардо ДиКаприо

Самый завидный холостяк всей планеты, гениальный и оскароносный актер Леонардо ДиКаприо имеет связи с Одессой. Его бабушка, Елена Смирнова, оказывается, ранее проживала на юге Украины, в Одессе. После Октябрьской революции Смирнова перебралась жить в Германию, где вышла замуж и сменила свою фамилию на Иденбиркен.

Мать актера переехала в США еще в 1955 году, где и родился сам Леонардо. Ранее он лично заявлял: "У меня украинские корни, а именно — одесские. Более того, я почти наполовину одессит".

Леонардо ДиКаприо имеет украинские корни / Фото Instagram/leonardodicaprio

Мила Йовович

Актриса и звезда "Пятого элемента" Мила Йовович (Милица Богдановна Йовович), родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Ее отец, Богдан Йовович, был сербом украинского происхождения, который переехал в Киев из Черногории для поступления в медицинский ВУЗ. Мать девочки - Галина Логинова, родилась в России и была известной актрисой.

В 1981 году, когда будущей звезде исполнилось 5 лет, семья Йовович переехала из Украины сначала в Великобританию, а затем в США. Из-за незнания языка, ее мать, не имела возможности продолжать свою актерскую карьеру в Голливуде, поэтому она работала домработницей у режиссера, а также занималась своей красавицей-дочкой.

Изначально Мила начала свою карьеру как модель, а позже стала известной актрисой.

К слову, Йовович активно поддерживала Украину во время вторжения в 2014 году, а также с началом полномасштабного вторжения в 2022 году.

Мила Йовович имеет украинские корни / Фото Facebook/MillaJovovich

Сильвестр Сталлоне

И снова Одесса! Легендарный Рэмбо, оказывается, также имеет украинские корни. Предки актера по материнской линии, Роза и Чарльз Лейбович, выехали из Одессы в США в конце 19 века. Отметим, что семья была достаточно обеспеченной и владела ткацкими фабриками и жилыми домами в центре Одессы.

Сильвестр Сталлоне имеет украинские корни / Фото Википедия

Стивен Спилберг

Легендарный голливудский режиссер Стивен Спилберг также имеет украинские корни. Его семья Шпильберг, родом из украинского города Одесса. Бабушка и дедушка Спилберга по отцовской линии родились в Украине, но позже решили эмигрировать в США.

В 2006 году Стивен Спилберг приезжал в Киев, когда презентовал свою киноленту посвященную Холокосту. Во время этого визита он признался: "Помню, как сошел с самолета и сказал: Я дома".

Стивен Спилберг имеет украинские корни / Фото Википедия

Лив Тайлер

Популярная актриса и дочь легендарного музыканта и солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера Лив, также имеет украинские корни. Ее дед по отцовской линии происходил из Украины.

Мать Лив Тайлер, американская певица и бывшая модель Бебе Бьюэл, родила дочь от музыканта Стивена Тайлера. Она назвала девочку в честь норвежской актрисы Лив Ульман. Актриса гордится своим украинским происхождением.

Актриса Лив Тайлер имеет украинские корни / Скриншот Instagram/misslivalittle

Вайнона Райдер

Актриса Вайнона Райдер также может похвастаться украинским происхождением. Родители звезды, Синтия и Майкл Горовиц, являются потомками еврейских эмигрантов из Харькова и Румынии. В свое время предки актрисы переехали в США.

У Вайноны Райдер есть украинские корни / Фото Instagram/winonaryderofficial

Дастин Хоффман

Американский актер, режиссер и продюсер Дастин Хоффман, также имеет украинское происхождение. Но не в Одессе, а в Киевской области. Его предки были еврейскими эмигрантами из Белой Церкви.

Дастин Хоффман имеет украинские корни / Фото Википедия

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