Брэд Питт отреагировал на отказ собственной дочери от его фамилии

Брэд Питт скучает за своими детьми и не хотел принятия такого решения.

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Анджелина Джоли с детьми, Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло получила разрешение сменить имя.

По данным People, 18-летняя девушка Шайло Нувель Джоли-Питт, теперь по закону будет называться Шайло Джоли. Она впервые подала заявку на исключение "Питт" из своей фамилии в мае, когда ей исполнилось 18 лет.

Помимо Шайло, у Джоли и Питта есть еще пятеро детей — Мэддокс, 22 года, Захара, 19 лет, Пакс, 20 лет, Нокс, 15 лет, и Вивьен, 15 лет. В июле ходатайство Шайло об изменении имени было отложено после того, как суд отложил слушание по ее делу из-за неполной проверки биографических данных.

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"К сожалению, суд не смог завершить проверку анкетных данных перед сегодняшним слушанием, поэтому слушание было перенесено на 19 августа", — заявил тогда ее адвокат Питер Левин в заявлении.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

"Каждый, кто обращается с просьбой об изменении имени, должен пройти проверку данных, проводимую секретарем суда, и из-за технической ошибки слушание Шайло было перенесено на новую дату", - сообщили источники.

Вскоре после того, как Шайло подала петицию, источник, близкий к Питту, поделился с изданием, что актер "Вулфс" "знал" об изменениях.

"Он осознает и расстроен тем, что Шайло отказалась от своей фамилии", — сказал источник. "Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, даются Брэду нелегко. Он любит своих детей и скучает по ним", - добавил он.

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Напомним, ранее, 29 июля 20-летний Пакс врезался на своем электрическом велосипеде в заднюю часть автомобиля на перекрестке возле дома Анджелины в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе.

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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