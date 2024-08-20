Брэд Питт отреагировал на отказ собственной дочери от его фамилии

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло получила разрешение сменить имя.
По данным People, 18-летняя девушка Шайло Нувель Джоли-Питт, теперь по закону будет называться Шайло Джоли. Она впервые подала заявку на исключение "Питт" из своей фамилии в мае, когда ей исполнилось 18 лет.
Помимо Шайло, у Джоли и Питта есть еще пятеро детей — Мэддокс, 22 года, Захара, 19 лет, Пакс, 20 лет, Нокс, 15 лет, и Вивьен, 15 лет. В июле ходатайство Шайло об изменении имени было отложено после того, как суд отложил слушание по ее делу из-за неполной проверки биографических данных.
"К сожалению, суд не смог завершить проверку анкетных данных перед сегодняшним слушанием, поэтому слушание было перенесено на 19 августа", — заявил тогда ее адвокат Питер Левин в заявлении.
Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
"Каждый, кто обращается с просьбой об изменении имени, должен пройти проверку данных, проводимую секретарем суда, и из-за технической ошибки слушание Шайло было перенесено на новую дату", - сообщили источники.
Вскоре после того, как Шайло подала петицию, источник, близкий к Питту, поделился с изданием, что актер "Вулфс" "знал" об изменениях.
"Он осознает и расстроен тем, что Шайло отказалась от своей фамилии", — сказал источник. "Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, даются Брэду нелегко. Он любит своих детей и скучает по ним", - добавил он.
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Напомним, ранее, 29 июля 20-летний Пакс врезался на своем электрическом велосипеде в заднюю часть автомобиля на перекрестке возле дома Анджелины в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе.
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