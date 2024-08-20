Буду скучать за ней: дочь Тома Круза покинула родительский дом

Бывшая жена голивудского актера Тома Круза, актриса Кэти Холмс готовится остаться в одиночестве.
Как пишет издание People, в разговоре с Town & Country для сентябрьского выпуска 2024 года 45-летняя актриса дала несколько редких комментариев о своей 18-летней дочери Сури, которая собирается поступить в колледж после окончания средней школы в Нью-Йорке в июне.
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Холмс, которая на протяжении многих лет пыталась скрыть свою дочь от всеобщего внимания, сказала изданию: "Я горжусь своей дочерью. Конечно, мне будет не хватать непосредственной близости, но я действительно горжусь ею и счастлива".
Кто такая Сури Круз
Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.
"Я помню, как была в этом возрасте, в это время начинаний. Интересно узнавать себя, и я любила то время, поэтому мне приятно думать об этом таким образом", — добавил Холмс.
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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.
ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.
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