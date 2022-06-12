Дэвид Бекхэм рассказал, что его бесит в жене Виктории после 23 лет брака

Дэвид Бекхэм рассказал, что его бесит в жене Виктории / instagram.com/davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм 23 года в браке, вместе воспитывают четверых детей и кажутся просто идеальной парой. Крепости их отношений завидуют, на них равняются.

Однако, несмотря на суперзвездный статус, Бэкхемы остаются обычной семьей со своими проблема и разногласиями. Более того, идеальная Виктория, эталон стиля и элегантности, имеет скверную привычку, которая доводит английского футболиста до зубовного скрежета.

В интервью для шоу 29 вопросов, которое ведет друг Дэвида, футбольный тренер Гари Невилл, Дэвид рассказал, что его раздражает в супруге: "Я очень чистоплотный, а она нет". Далее он разъяснил - он обожает убираться, в то время как Виктория его взглядов в этом плане не разделяет. И поспешил заверить - его супруга в плане личной гигиены очень чистоплотна.

Что же касается его дурных привычек, то тут Бэкхем предположил, что его супругу, вероятно, раздражает что он постоянно покашливает. Но в ответе он был не вполне уверен: "Наверное, есть и другие вещи, которые мне нравятся, а ей нет".

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Ранее экс-"перчинка", 48-летняя британская певица и дизайнерка Виктория Бекхэм похвасталась точеной фигуркой в мини-юбке.

Также стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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