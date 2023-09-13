Дети диктатора Ким Чен Ына: как они выглядят и что о них известно

Личная жизнь корейского диктатора - тайна за семью замками.

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У корейського диктатора троє детей/Коллаж Главред, фото скриншот

Пока северокорейского диктатор Ким Чен Ын договаривается с российским диктатором Путиным о том, как бы причинить еще больше горя и беды этой планете, дома его ждут его биологические дети и жена.

Главред решил разузнать, кого воспитывает диктатор и чем живет его семья.

По информации издания People, у северокорейского диктатора есть трое детей, но только в 2022 году существование кого-либо из них было подтверждено.

По данным NPR, северокорейский лидер, предположительно женатый на бывшей певице Ли Соль Чжу с 2009 года, имеет троих детей, родившихся в 2010, 2013 и 2017 годах.

В ноябре 2022 года Ким впервые показал свою дочь, как сообщается, своего среднего ребенка Джу Э, идущую за руку с ней на ракетном полигоне, с которого теоретически могут запускаться межконтинентальные баллистические ракеты. Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии лидера, который, по его словам, наблюдал за запуском со своей "любимой дочерью" и женой.

Менее чем через две недели Джу Э во второй раз появилась на публике со своим отцом во время посещения северокорейских солдат в неизвестном месте.

Фото девочки и ее отца можно посмотреть тут

Ким, сын бывшего лидера Ким Чен Ира, является третьим лидером Северной Кореи и находится у власти с 2011 года. Считается, что, поскольку он публично не помазал наследника, появление его дочери на запуске ракеты — и несколько других публичных выступлений в феврале 2023 года — могут сигнализировать о том, что она является преемницей Кима.

"Слишком рано делать какие-либо выводы о преемственности внутри режима Кима", — сказал NPR Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

"Однако публичное включение его жены и дочери в то, что Ким называет исторически успешным испытанием ракеты, связывает семейный бизнес по управлению Северной Кореей с национальными ракетными программами".

Подробности жизни и семьи Кима строго контролируются, поэтому о его детях мало что известно. Вот что мы знаем о трех детях.

Ким Джу Э

Сообщается, что Джу Э родилась примерно в 2013 году, и, по данным шпионского агентства Южной Кореи, ей около 10 лет.

В 2013 году бывшая звезда НБА Деннис Родман совершил поездку в Северную Корею, рассказав The Guardian, что он провел время в отпуске с Кимом и его семьей, где он встретил дочь Кима во время их "расслабляющего отдыха на море".

"Я держал их ребенка Джу Э и разговаривал с женой Кима. Он хороший отец и у него прекрасная семья", — сказал тогда Родман.

Несмотря на ее первое публичное появление во время запуска ракеты в ноябре 2022 года, возраст Джу Э не был известен (как и ее имя в то время). По этому случаю она надела белое пальто и красные туфли, а волосы зачесала назад.

Второе публичное выступление девочки состоялось менее чем через 10 дней после первого. Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким и его дочь держатся за руки, когда они гуляют в неизвестном месте с северокорейскими солдатами. На одной фотографии Джу Э можно увидеть в длинном черном пальто с меховой отделкой, слегка махающую руками, а на других она пожимает руку солдату.

Государственные СМИ Северной Кореи "подчеркивают любовь ее отца к ней" и что оба публичных выступления были связаны с ядерным оружием, что не казалось "случайным".

Во время второго выступления AP также отметило, что описание дочери Кима, данное Центральным информационным агентством Кореи 19 ноября, превратилось из слова "любимая" в более почетное "самый любимый" или "драгоценный" ребенок.

Двое других детей Кима

О двух других детях Ким почти ничего не известно. Сообщается, что первый сын родился в 2010 году, а третий родился в феврале 2017 года, сообщает Wall Street Journal на основе сообщений южнокорейской прессы и представителей разведки. По данным AP, по некоторым данным, третьим ребенком является дочь.

Что известно, так это то, что в соответствии с системой Северной Кореи все трое детей "будут иметь статус принца или принцессы, как в династии", сказал Чеонг агентству AP.

Хотя он редко говорит публично о своей семье, во время визита бывшего госсекретаря США Майка Помпео в столицу Северной Кореи Пхеньян в апреле 2018 года Ким, как сообщается, сказал, что не хочет, чтобы его дети несли на себе бремя ядерного оружия.

"Я отец и муж… и я не хочу, чтобы мои дети всю жизнь носили на спине ядерное оружие", — процитировал слова Кима Помпео бывший сотрудник ЦРУ Эндрю Ким.

Личная семейная жизнь Кима соответствует тому, как он был воспитан. Ему было 26, когда он впервые был упомянут в государственных СМИ в 2010 году, заняв множество высоких постов, прежде чем унаследовать власть в следующем году после смерти его отца, Ким Чен Ира. Ким Чен Ира также не упоминали в государственных СМИ, пока он не стал совершеннолетним.

Северная Корея позорно закрыта от других стран, и информацию о ее обществе и правительстве, особенно о самом Киме, трудно проверить.

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