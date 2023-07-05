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Взрослые и счастливые: детей Анджелины Джоли подловили на прогулке

Алена Кюпели
5 июля 2023, 13:35 обновлено 5 июля, 13:43
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Четверо детей Анджелины Джоли явно состоят в дружеских отношениях между собой и отлично проводят время вместе.
Джоли
Анджелина Джоли вырастила целую команду подростков. Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Четверых детей голливудской звезды Анджелины Джоли подловили на прогулке.

Одна биологическая дочь Шайло прогуливалась с остальными - усыновленными детьми Джоли. Тинейджеры явно были в прекрасном настроении, шутили и болтали между собой.

Пакс, Захара, Шайло и Нокс прошлись по улицам Лос-Анджелеса. Было очевидно, что во главе этой "банды" - биологическая дочь актрисы и ее бывшего мужа Брэда Питта - Шайло.

На фото - подростковая банда Джоли-Питт:

Кстати, несмотря на короткое увлечение женственными образами, молодая девушка вернулась к спортивной оверсайз одежде и короткой стрижке-"ежик".

На видео - молодые звезды, которые наступают на пятки Джоли:

Впрочем, родители не ограничивают девушку в самовыражении и выглядит она удовлетворенной своим образом.

Напомним, ранее Голливудская актриса и режиссер, одна из самых красивых женщин мира Анджелина Джоли, которая славится своими гуманитарными миссиями по всему миру, в очередной раз не осталась в стороне от Украины.

Ранее также в канун 73-летия ее покойной матери, актрисы Маршелин Бертран, на своей странице в Instagram она опубликовала свой детский снимок с мамой с трогательным посланием.

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