Анджелина Джоли посвятила пост беженцам и показала трагедию Украины

Голливудская актриса никогда не остается с трагедиями, связанными с людьми.

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Анджелина Джоли не осталась в стороне от украинского горя / Коллаж Главред, Фото Instagram/angelinajolie

Голливудская актриса и режиссер, одна из самых красивых женщин мира Анджелина Джоли, которая славится своими гуманитарными миссиями по всему миру, в очередной раз не осталась в стороне от Украины.

Так, на своей странице в Instagram, актриса поделилась фотографией девочки из Бучи.

"Беженцы — это люди, которые бежали от войны, насилия, конфликтов или преследований и пересекли международную границу в поисках безопасности в другой стране. Прежде всего, они пережили самые ужасные и экстремальные ситуации на земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах перемещенных лиц. Десятки миллионов детей. Всем моим друзьям-беженцам. Я имею честь знать вас и чту вас сегодня и каждый день", - сопроводила она фото вот таким текстом.

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Анджелина Джоли стоит на страже защиты прав людей / Instagram/anjelinajolie

Актриса также показала фото затопленной Афанасьевки, которая оказалась под водой после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Анджелина Джоли показала украинскую трагедию / Instagram/angelinajolie

Напомним, ранее Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее также в канун 73-летия ее покойной матери, актрисы Маршелин Бертран, на своей странице в Instagram она опубликовала свой детский снимок с мамой с трогательным посланием.

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