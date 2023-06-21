Анджелина Джоли посвятила пост беженцам и показала трагедию Украины

Голливудская актриса и режиссер, одна из самых красивых женщин мира Анджелина Джоли, которая славится своими гуманитарными миссиями по всему миру, в очередной раз не осталась в стороне от Украины.
Так, на своей странице в Instagram, актриса поделилась фотографией девочки из Бучи.
"Беженцы — это люди, которые бежали от войны, насилия, конфликтов или преследований и пересекли международную границу в поисках безопасности в другой стране. Прежде всего, они пережили самые ужасные и экстремальные ситуации на земле. Они заслуживают нашего уважения. В этот день, пожалуйста, найдите минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах перемещенных лиц. Десятки миллионов детей. Всем моим друзьям-беженцам. Я имею честь знать вас и чту вас сегодня и каждый день", - сопроводила она фото вот таким текстом.
Актриса также показала фото затопленной Афанасьевки, которая оказалась под водой после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Напомним, ранее Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее также в канун 73-летия ее покойной матери, актрисы Маршелин Бертран, на своей странице в Instagram она опубликовала свой детский снимок с мамой с трогательным посланием.
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