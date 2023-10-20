"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

Украинский артист Дмитрий Лаленков, который был в нулевые звездой первого украиноязычного ситкома "Леся+Рома", поддержал УПЦ (Московского патриархата) ‒ сразу после, того как Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором Россией.
"Даже Сталин кровавый во время войны когти свои от церкви убрал, и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А вы?! Каждый, кто оскорбит мечеть, синагогу или церковь почувствует гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал! Господа победить невозможно!", – в агрессивном тоне написал актер.
Но на этом Лаленков не остановился и скоро выложил новый пост на своей Facebook-странице. Причем опять апеллируя к кровавым советским диктаторам.
"Ленинизм реинкарнировали. Результат будет аналогичным. Церковь будет жить. А прошлые, нынешние и будущие Ленины – нет. Слава Богу за все!", – сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору РФ украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".
Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.
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