Ирма Витовская рассказала об убеждениях ее партнера по сериалу "Леся+Рома"

Актриса рассказала, о чем общается с Дмитрием Лаленковым, и чем артист занимается во время войны.

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Ирма Витовская рассказала, что сейчас происходит с Дмитрием Лаленковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitovskavantsa, imdb.com

С 2005 по 2008 год на украинском телевидении выходил ситком под названием "Леся + Рома" о жизни влюбленной пары. Главные роли в сериале сыграли украинские актеры Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков.

После закрытия проекта дороги "Леси" и "Ромы" разошлись - между актерами не состоялась дружба, которая обычно возникает, когда артисты долго работают бок о бок. "После окончания проекта каждый пошел по своему пути. Наше общение состоит только из поздравлений на Дни рождения, Пасху или Рождество", - рассказывает в интервью для УП Витовская.

Актриса также прокомментировала общественную позицию Лаленкова во время полномасштабной войны в Украине. К примеру, в публичном пространстве он не перешел на украинский язык. В то же время, судя по постам в социальных сетях, какое-то время он занимался эвакуацией мирных жителей с территорий, где проходят военные действия.

"Некоторое время я не понимала, что с Дмитрием происходит. У него есть своя философия жизни, его мировоззрение. Он ни в коем случае не враг Украины. Просто у него такой взгляд на религию. Мы не близки с ним. Но я хочу сохранить наши отношения хорошими и теплыми. Я не смею перевоспитывать его, я не буду этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он для себя определился. И если все возможности и предложения найти альтернативный источник информации до сих пор не найдены, то здесь уже… Я знаю, что в начале вторжения он помогал вывозить людей. У него есть свои проблемы со здоровьем", - высказалась про бывшего коллегу артистка.

Смотрите интервью Ирмы Витовской о том, как ее общественна позиция чуть не стоила ей карьеры:

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