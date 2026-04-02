Дантес рассказал, на что потратил выигрыш после "Фабрики зірок"

Анна Подгорная
2 апреля 2026, 02:57
Dantes признался, что это были крайне глупые покупки.
Владимир Дантес
Владимир Дантес сейчас - Dantes рассказал о выигрыше на Фабрике звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

  • Владимир Дантес раскрыл судьбу денежного приза после выигрыша на "Фабрике"
  • Список покупок артиста оказался весьма необычным

Большая музыкальная карьера Владимира Дантеса началась в 2008 с победы на талант-шоу "Фабрика зірок-2". Недавно артист признался, что с проектом у него связаны не только творческие воспоминания.

В комментарии для Maximum FM Дантес признался, что после победы совершил свою самую глупую покупку. Выигрыш на "Фабрике" составлял сто тысяч долларов. Часть из них пошла в дело - на эти средства был снят клип. Остальным, по мнению Владимира, он распорядился не очень разумно.

"Мы сняли клип, а на деньги, которые остались, у меня было 10 тысяч долларов. Первое, что я купил, — плойку для волос, постель и фен. Это было самое глупое, что я мог себе позволить", - с улыбкой рассказал Dantes.

Владимир Дантес сейчас - Dantes рассказал о выигрыше на Фабрике звезд / фото: instagram.com/radiomaximum_fm

О персоне: Владимир Дантес

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

21:28

20:24

19:35

19:27

19:27

19:10

18:59

18:37

18:27

18:10

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

08:25

