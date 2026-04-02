Дантес рассказал, на что потратил выигрыш после "Фабрики зірок"

Dantes признался, что это были крайне глупые покупки.

Владимир Дантес раскрыл судьбу денежного приза после выигрыша на "Фабрике"

Список покупок артиста оказался весьма необычным

Большая музыкальная карьера Владимира Дантеса началась в 2008 с победы на талант-шоу "Фабрика зірок-2". Недавно артист признался, что с проектом у него связаны не только творческие воспоминания.

В комментарии для Maximum FM Дантес признался, что после победы совершил свою самую глупую покупку. Выигрыш на "Фабрике" составлял сто тысяч долларов. Часть из них пошла в дело - на эти средства был снят клип. Остальным, по мнению Владимира, он распорядился не очень разумно.

"Мы сняли клип, а на деньги, которые остались, у меня было 10 тысяч долларов. Первое, что я купил, — плойку для волос, постель и фен. Это было самое глупое, что я мог себе позволить", - с улыбкой рассказал Dantes.

О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

