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Данилко сообщил о трагедии в коллективе

Алена Кюпели
8 ноября 2023, 22:54
Андрей Данилко
Андрей Данилко / Коллаж фото instagram/v_serduchka

Легендарный украинский комик Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка), сообщил грустные новости на своей странице в Instagram.

По информации артиста, у них в команде случилась трагедия. А именно - погиб сын музыканта и члена коллектива артиста.

"Наши самые искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…", - написал Данилко.

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На фото - сын артиста коллектива и герой Украины:

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