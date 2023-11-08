Данилко сообщил о трагедии в коллективе

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Андрей Данилко / Коллаж фото instagram/v_serduchka

Легендарный украинский комик Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка), сообщил грустные новости на своей странице в Instagram.

По информации артиста, у них в команде случилась трагедия. А именно - погиб сын музыканта и члена коллектива артиста.

"Наши самые искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…", - написал Данилко.

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На фото - сын артиста коллектива и герой Украины:

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