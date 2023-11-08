Данилко сообщил о трагедии в коллективе

Легендарный украинский комик Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка), сообщил грустные новости на своей странице в Instagram.
По информации артиста, у них в команде случилась трагедия. А именно - погиб сын музыканта и члена коллектива артиста.
"Наши самые искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…", - написал Данилко.
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На фото - сын артиста коллектива и герой Украины:
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