"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

Анастасия Волочкова вновь подверглась критике в сети.

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Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли в сети за нелепый вид на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram она похвасталась снимком с курорта, на котором позировала в аэропорту.

"Мальдивы, привеееееет!", - сообщила Волочкова в подписи к фото.

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Поклонники скандальной балерины не разделили ее восторга, отметив, что она уже надоела своими поездками на Мальдивы.

"Да, в сезон дождей там наверное хорошо", "А шпагат прямо в аэропорту? Слабо?" , "Мужики даже за деньги отказываются лететь на Мальдивы", "С кем на этот раз? С гитаристом?", "В Крыму сейчас интереснее", "Да, ее заклинило! А, где же любимый человек рядом, где настоящее семейное счастье!", - писали под снимком Волочковой.

Волочкова на Мальдивах / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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