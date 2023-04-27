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"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиуме

Сергей Кущ
27 апреля 2023, 02:03
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Поклонники одиозной Анастасии Волочковой оценили ее творчество по заслугах.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова выперлась на подиум и стала посмешищем в Сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео своего "выступления", но вызвала лишь критику в свою сторону.

"Вернувшись из родного Питера, я с корабля - на бал! Я снова с вами!", - радостно сообщила Волочкова.

видео дня

Поклонники одиозной балерины оценили ее творчество по заслугах.

"Движения раненого кузнечика", "Почему балерина "всея Руси" такая деревянная? Кроме шпагата просто ничего. Лучше не танцуйте, это очень печально", "Неужели нельзя просто ходить красиво, а не скакать, как стрекозел" "Мне одной кажется что у неё ноги так и уезжают в разные стороны?", "Не танцуйте Настя!!! Не позорьтесь. Что же вы делаете. Взрослая ведь женщина", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова опозорилась на подиуме
Волочкова опозорилась на подиуме / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Смотрите видео о том, почему балерина не стала мамой во второй раз:

Больше позора Волочковой:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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