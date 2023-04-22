"Неужели за голову взялась?": Волочкова лишилась волос и вызвала фурор в Сети

Анастасия Волочкова сильно удивила пользователей сети новым фото.

https://stars.glavred.info/neuzheli-za-golovu-vzyalas-volochkova-lishilas-volos-i-vyzvala-furor-v-seti-10465006.html Ссылка скопирована

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила своих поклонников изменениями во внешности.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала с очень короткой стрижкой.

Впервые за очень долгое время позитивных комментариев под ее снимком было больше, чем негативных.

видео дня

"Белоснежка", "Но ногти ужас. Всё портят. Я не верю, что ходите к дешёвым мастерам...Но если это действительно профессионалы делают..то жесть…", "А где шпагат и веники?" Господи, неужели за голову взялась? Мозги очистила", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова удивила новым имиджем / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой: