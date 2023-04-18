"Это просто позор": Волочкова заявилась пьяной в больницу

Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем в сети после визита к пластическому хирургу.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором была в нетрезвом состоянии.
"Как можно укол сделать и человек сразу молодой и красивый?", - подписала видео одиозная балерина.
Пользователи сети обратили внимание на не совсем адекватное поведение Волочковой.
"Ей надо просто перестать пить… через год будет результат на лице", "М-да.. "молодая" была уже не молода: укатали Сивку крутые горки", "Доктор конкретно наступил на грабли антирекламмы. Это ж надо так с размаху шибануть по своей карьере!", "Ей бы протрезветь для начала", "Грустно стало при виде этой женщины. Там уже многое и не исправишь", "Нет, это просто позор, в таком состоянии... Деньги на ветер. До процедуры и после, пить нельзя!", - писали под публикацией Волочковой.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
Больше позора Волочковой: