"Это просто позор": Волочкова заявилась пьяной в больницу

Пользователи сети обратили внимание на не совсем адекватное поведение Анастасии Волочковой.

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Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем в сети после визита к пластическому хирургу.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором была в нетрезвом состоянии.

"Как можно укол сделать и человек сразу молодой и красивый?", - подписала видео одиозная балерина.

видео дня

Пользователи сети обратили внимание на не совсем адекватное поведение Волочковой.

"Ей надо просто перестать пить… через год будет результат на лице", "М-да.. "молодая" была уже не молода: укатали Сивку крутые горки", "Доктор конкретно наступил на грабли антирекламмы. Это ж надо так с размаху шибануть по своей карьере!", "Ей бы протрезветь для начала", "Грустно стало при виде этой женщины. Там уже многое и не исправишь", "Нет, это просто позор, в таком состоянии... Деньги на ветер. До процедуры и после, пить нельзя!", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова делает укол красоты / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой: