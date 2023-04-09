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"У Никиты все по вертикали": Волочкова рассказала о магическом жезле женатого Джигурды

Сергей Кущ
9 апреля 2023, 02:02
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Оказывается, Анастасия Волочкова восхищается Никитой Джигурдой.
Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
Волочкова рассказала о магическом жезле женатого Джигурды / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова внезапно разоткровенничалась о своем (как она говорит) друге Никите Джигурде.

Скандальная балерина снялась в шоу, где каждый пытался спровоцировать Волочкову.

"Анастасия, вы же дружите с Джигурдой? Получается внезапным [мужским половым органом -ред.] вас не удивить?", - спросил балерину комик.

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"Вы знаете у него все по вертикали! У многих по горизонтали. А у Никиты все по вертикали: мысли, позиция и магический жезл. Когда он приходит ко мне домой, поднимается на мою мраморную лестницу и начинает говорить, у нас трясутся стены", - заявила Волочкова.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Анастасия Волочкова Никита Джигурда
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