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"Заберите у неё уже телефон!": Волочкова без штанов показала, чем занимается в 2 часа ночи

Сергей Кущ
8 апреля 2023, 04:34
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Скандальная Анастасия Волочкова продолжает позориться в соцсетях.
Анастасия Волочкова
Волочкова без штанов показала, чем занимается в 2 часа ночи / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова записала видео посреди ночи и показала его поклонникам.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на которых позировала без штанов возле кучи цветов.

Пользователи сети так и не поняли, что хотела сказать скандальная балерина этим видео, но знатно над ней посмеялись.

видео дня

"Штаны потеряла?", "2 часа ночи, ну устала, ну выпила... Ну зачем выставлять на показ нетрезвый бред? Что бы нам, завистникам, было о чем поговорить? Иди спать", "Бухнула, купила себе цветов и хвастается посреди ночи", "Господи, заберите у неё уже телефон!", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова показала странное видео
Волочкова показала странное видео / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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