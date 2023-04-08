"Заберите у неё уже телефон!": Волочкова без штанов показала, чем занимается в 2 часа ночи

Скандальная Анастасия Волочкова продолжает позориться в соцсетях.

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Волочкова без штанов показала, чем занимается в 2 часа ночи / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова записала видео посреди ночи и показала его поклонникам.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на которых позировала без штанов возле кучи цветов.

Пользователи сети так и не поняли, что хотела сказать скандальная балерина этим видео, но знатно над ней посмеялись.

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"Штаны потеряла?", "2 часа ночи, ну устала, ну выпила... Ну зачем выставлять на показ нетрезвый бред? Что бы нам, завистникам, было о чем поговорить? Иди спать", "Бухнула, купила себе цветов и хвастается посреди ночи", "Господи, заберите у неё уже телефон!", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова показала странное видео / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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