Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с Красной площади в Москве, но вызвала лишь насмешки со стороны поклонников.
Снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Ночная прогулка по Красной Площади в прекрасной компании незабываема!", - похвасталась Волочкова в подписи к снимкам.
"Хорошо, что не в купальнике и без шпагата", "Скоро Анастасия будет танцевать Лебединое озеро на Красной Площади", "Только о танцах на Кр. Площади помнит только одна Волочкова. А теперь гастролирует по провинциям. Больше нигде не принимают", "Шпагат на Красной площади, особенно перед мавзолеем был бы к месту", "Она что, под кайфом?", - писали под публикацией Волочковой.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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