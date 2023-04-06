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"Она что, под кайфом?": Волочкова стала посмешищем на Красной площади

6 апреля 2023, 02:42
Анастасия Волочкова заявила на Красную площадь. Ее внешний вид вызвал вопросы у поклонников.
Анастасия Волочкова
Волочкова стала посмешищем на Красной площади / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с Красной площади в Москве, но вызвала лишь насмешки со стороны поклонников.

Снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Ночная прогулка по Красной Площади в прекрасной компании незабываема!", - похвасталась Волочкова в подписи к снимкам.

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"Хорошо, что не в купальнике и без шпагата", "Скоро Анастасия будет танцевать Лебединое озеро на Красной Площади", "Только о танцах на Кр. Площади помнит только одна Волочкова. А теперь гастролирует по провинциям. Больше нигде не принимают", "Шпагат на Красной площади, особенно перед мавзолеем был бы к месту", "Она что, под кайфом?", - писали под публикацией Волочковой.

Волочкова на Красной площади
Волочкова на Красной площади / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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