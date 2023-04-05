"У нее глаза лопнут от напряжения": 47-летняя Волочкова переоценила свои возможности

Российская балерина Анастасия Волочкова повеселила пользователей сети кадрами с тренировки.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором продемонстрировала свою растяжку.
"Утренняя растяжечка", - прокомментировала публикацию Волочкова.
Своим видео скандальная балерина вызвала ажиотаж в Сети, но комментарии были вовсе не позитивными.
"Мне на какой-то момент показалось, что у нее глаза лопнут от напряжения", "О Господи. Одно и тоже", "Почему всегда одной ногой?", "Тяжеловато с такими формами (попа, живот, грудь) растяжечку, да на пуантах", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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