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"У нее глаза лопнут от напряжения": 47-летняя Волочкова переоценила свои возможности

5 апреля 2023, 03:23
Анастасия Волочкова насмешила поклонников тренировкой перед спектаклем.
Анастасия Волочкова
47-летняя Волочкова переоценила свои возможности / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова повеселила пользователей сети кадрами с тренировки.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором продемонстрировала свою растяжку.

"Утренняя растяжечка", - прокомментировала публикацию Волочкова.

видео дня

Своим видео скандальная балерина вызвала ажиотаж в Сети, но комментарии были вовсе не позитивными.

"Мне на какой-то момент показалось, что у нее глаза лопнут от напряжения", "О Господи. Одно и тоже", "Почему всегда одной ногой?", "Тяжеловато с такими формами (попа, живот, грудь) растяжечку, да на пуантах", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Волочкова показала свою растяжку
Волочкова показала свою растяжку / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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