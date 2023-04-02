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"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнее

2 апреля 2023, 08:43
Анастасию Волочкова высмеяли в Сети за неудачное исполнение номера.
Анастасия Волочкова
Скачущая Волочкова засветила лишнего/ instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову пользователи Сети высмеяли за ее "талант".

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с репетиции, на котором продемонстрировала неумелые движения.

"Чайковский. "Русская". Ярко?", - поинтересовалась Волочкова у своих поклонников, но лучше бы она этого не делала.

видео дня

Пользователи сети резко раскритиковали перформанс скандальной балерины, а некоторых повесели

"Руки, как метла болтаются. Занос то вправо, то влево. Самодеятельностью попахивает, ну или пенсией. Да хочется кричать всему миру и доказывать , что еще могу, но конструкция тела уже не та, да и слышать правду Настя не будет", "Синяя спина в наколках...) без комментариев...)", "Колбаска из стороны в сторону шатается....комбинезон класс, Настя кошмар", - писали под видео Волочковой.

Волочкова показала татуировки
Волочкова показала татуировки / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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