"Цискаридзе упал в обморок": Волочкова без топа показала остатки своего таланта

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фрагмент с репетиции, но опозорилась.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором исполнила странный танец.
"Когда немного не поместилась в кадр на селфи видео", - подписала кадры Волочкова.
Ожидаемо, публикация пристарковатой балерины восторга у ее поклонников не вызвала.
"Хоть "Дон-Кихот", хоть "Кармен", у Анастасии всегда танец моряка", "Ну как неуклюжий кузнечик", "Цискаридзе упал в обморок", "Жалкая какая-то.. Всё время попадает в какие-то истории. Танцы в прошлом, а всё пытается", "Когда забыла одеть топ", "Это что за розовый фламинго", - смеялись в комментариях под публикацией Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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