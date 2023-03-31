"Цискаридзе упал в обморок": Волочкова без топа показала остатки своего таланта

47-летняя Анастасия Волочкова вновь стала посмешищем в Сети.

Волочкова без топа показала остатки своего таланта / скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фрагмент с репетиции, но опозорилась.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором исполнила странный танец.

"Когда немного не поместилась в кадр на селфи видео", - подписала кадры Волочкова.

видео дня

Ожидаемо, публикация пристарковатой балерины восторга у ее поклонников не вызвала.

"Хоть "Дон-Кихот", хоть "Кармен", у Анастасии всегда танец моряка", "Ну как неуклюжий кузнечик", "Цискаридзе упал в обморок", "Жалкая какая-то.. Всё время попадает в какие-то истории. Танцы в прошлом, а всё пытается", "Когда забыла одеть топ", "Это что за розовый фламинго", - смеялись в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова на репетиции / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой: