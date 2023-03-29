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"Киркорова нужно к вам в компанию": выпившая Волочкова наговорила лишнего Джигурде

29 марта 2023, 03:43
Анастасия Волочкова хотела трогательно обратиться к Никите Джигурде, но у нее не вышло.
Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
Выпившая Волочкова наговорила лишнего Джигурде / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем, поздравив актера Никиту Джигурду с днем рождения.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором едва смогла связать два слова, рассыпаясь в поздравлениях к своему другу.

"С днем рождения, мой добрый друг, Никита. Дорожу нашей дружбой и твоим человеческим участием в моей жизни", - подписала кадры Волочкова.

видео дня

Пользователи сети в очередной раз обвинили скандальную балерину в злоупотреблении алкоголем и высмеяли ее речь.

"Уже просекко накатила за здоровье Никитушки и началось ... потому что потому Ни почему что", "Настенька, вы заговариваетесь. Речь примитивная, а макияж.... Левой ногой в темноте делала", "Клоуны оба и Киркорова нужно к вам в компанию!", "Отеки всё сильнее и сильнее, а камера всё дальше и дальше", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова поздравила Джигурду
Волочкова поздравила Джигурду / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда новости шоу бизнеса
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