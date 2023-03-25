"Пора бы угомониться": Волочкова показала, что Джигурда вытворяет с ней в гримерке

Анастасия Волочкова опубликовала странное видео с Никитой Джигурдой.

Волочкова показала, что вытворяет с ней Джигурда в гримерке / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали объектом насмешек в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором одиозный актер облизывал ей спину, одевая ее перед выступлением.

"Перед началом! Джигурда помогает одеть пачку", - подписала видео Волочкова.

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Кадры вакханалии вызвали только отвращение и смех пользователей сети.

"Бабушка барби и дед кен", "Артист с приветом. Пора бы угомониться. Неужели жена Марина и дети на это все смотрят", "В их компании ещё Киркорова не хватает", "Когда уже свадьба будет?", "Что ж так мерзко-то", "Дожила. Уже и помочь некому. Как же жалко эту стареющую, никому не нужную тетку", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова с Джигурдой в гримерке / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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