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"Пора бы угомониться": Волочкова показала, что Джигурда вытворяет с ней в гримерке

25 марта 2023, 03:03
Анастасия Волочкова опубликовала странное видео с Никитой Джигурдой.
Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
Волочкова показала, что вытворяет с ней Джигурда в гримерке / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали объектом насмешек в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором одиозный актер облизывал ей спину, одевая ее перед выступлением.

"Перед началом! Джигурда помогает одеть пачку", - подписала видео Волочкова.

видео дня

Кадры вакханалии вызвали только отвращение и смех пользователей сети.

"Бабушка барби и дед кен", "Артист с приветом. Пора бы угомониться. Неужели жена Марина и дети на это все смотрят", "В их компании ещё Киркорова не хватает", "Когда уже свадьба будет?", "Что ж так мерзко-то", "Дожила. Уже и помочь некому. Как же жалко эту стареющую, никому не нужную тетку", - писали в комментариях под публикацией Волочковой.

Волочкова с Джигурдой в гримерке
Волочкова с Джигурдой в гримерке / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда новости шоу бизнеса
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