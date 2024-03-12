УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Часто ссоримся": Ольга Сумская рассказала о проблемах в ее браке

Элина Чигис
12 марта 2024, 17:34
Сумская рассказала подробности личной жизни и из-за чего ссорится с мужем.
Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Ольга Сумская рассказала о причинах ссор с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась тайнами личной жизни со своим мужем актером Виталием Борисюком.

Сумская рассказала, что она с мужем пережили много испытаний в жизни, но всегда находили выход из критических ситуаций. Чаще всего причиной ссор в ихнем браке становится работа.

"Было много трещин, но мы нашли общий язык за эти более 30 лет. Надо беречь эти отношения. Надо поливать этот цветок любви, если бог подарил тебе ощущение того, что это твой человек. Мы часто ссоримся по пустякам. Он очень не любит замечаний. После представления я могу сделать несколько режиссерских замечаний, потому что я режиссер в душе. Он не воспринимает их и начинается… Так постоянно, ну актерская пара", - рассказала Ольга Сумская в интервью Люкс ФМ.

Смотрите видео, в котором Сумская рассказала о личной жизни:

Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Добавим, Ольга Сумская на фоне скандала с ее старшей дочерью обратилась к украинкам в своих соцсетях. Она решила опубликовать новый пост ко Дню украинской женщины, в котором поздравила всех и поблагодарила за сообщения в "личку".

А также недавно Ольга Сумская показала архивные фото с покойной мамой и довела до слез обращением к Анне Ивановне.

Читайте больше об Ольге Сумской:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ольга Сумская Виталий Борисюк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Поляки заблокировали четыре пункта пропуска на границе

Поляки заблокировали четыре пункта пропуска на границе

17:44 Украина
США готовят новый пакет помощи для Украины на 400 млн долларов - Reuters

США готовят новый пакет помощи для Украины на 400 млн долларов - Reuters

17:23 Политика
Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ

Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ

16:41 Мир
Все главные новости

Популярное

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал 7885

ВСУ ударили по кораблю россиян: на связь не выходит российский генерал

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев 5611

Папа Римский Франциск поставил скандальное условие для приезда в Киев

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление 3693

Китай выдвинул инициативу о ядерном оружии: у Лаврова сделали заявление

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик 2955

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик

Последние новости

18:32

Части пенсионеров повысят пенсионные выплаты в апреле: кому и на сколько

18:32

Соломия Витвицкая ответила на слухи, что закрутила роман с женатым мужчиной

18:15

Если в кране нет воды: Бритни Спирс показала необычный способ умывания

18:13

5 растений, которые нельзя сажать рядом с огурцами: уничтожат весь урожай

17:44

Поляки заблокировали четыре пункта пропуска на границе

Россияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - КузанРоссияне бьют КАБами, потому что у них есть окно возможностей в несколько месяцев до появления F-16 - Кузан
17:37

Звезда Женского квартала и Лиги смеха родила первенца

17:36

"Циничная жестокость": воин и экс-глава Минкульта серьезно прошелся по "хорошим русским"

17:36

Наравне с мужчинами: военная призывает к мобилизации женщин с жестким отбором

17:34

"Часто ссоримся": Ольга Сумская рассказала о проблемах в ее браке

Реклама
17:31

Умер фронтмен легендарной группы Эрик Кармен

17:23

США готовят новый пакет помощи для Украины на 400 млн долларов - Reuters

17:15

Как вырастить рассаду в яичной скорлупе: не только просто, но и полезно

17:09

Атака дронов на РФ: из-за жестких повреждений у россиян серьезные проблемы - Reuters

17:00

Когда в Украине закончится война: астролог назвала год

16:41

Повстанцы заговорили о походе на Москву: названы цели и сроки операции в РФ

16:41

Новый образ путинистки Наташи Королевой рассмешил поклонников

16:39

Генерал Теплинский попал под удар ВСУ: подробности атаки на корабль оккупантов

16:35

На борту Ил-76 могли быть топ-офицеры: в СМИ раскрыли судьбу экипажа самолета РФ

16:34

Женщина подала на развод, увидев татуировку своего мужа: что с ней не так

16:14

Вера Брежнева назвала брак с Константином Меладзе ошибкой

Реклама
16:09

"Ударного кулака" россиян нет: в ВСУ сказали, что происходит на Таврическом направлении

15:44

Как бороться с зависимостью от телефона у ребенка: Холоденко дала дельный совет

15:41

ВСУ смогли кардинально изменить ситуацию на фронте: Братчук рассказал об успехе

15:40

Путин может развязать новую войну: Зеленский назвал, какие страны под угрозой

15:36

"Не существует демобилизации во время войны": Зеленский прямо высказался о мобилизации

15:25

Настя Каменских стала на колени перед зрителями под песню Потапа

15:23

Почему нельзя печатать капсом: просто ответ на новомодный вопрос

14:45

Мощные прилеты в центре города: дроны ударили по Белгороду, есть разрушения

14:42

Наталья Холоденко приняла участие в благотворительном проекте для детей-сирот

14:40

Зачем казаки носили серьги в ухе: историки назвали 3 неочевидные причиныВидео

14:21

"Весна будет жесткая": что ждет Украину в ближайшие дни - прогноз

14:16

"Он плохо выглядит": король Чарльз встревожил болезненным видом в обращении

14:03

"Для Путина эта пауза – как кислород": Зеленский назвал еще одну опасность для Украины

14:01

Путинская армия сбежала: добровольцы взяли под контроль Теткино Курской областиВидео

13:56

Украинец побил сразу три рекорда Гиннеса за один день используя свою бороду

13:54

Блокировка карт и ограничения на авто: комитет принял правки в законе о мобилизации

13:51

Андриенко рассказал, как матерый путинист унижал Руслану Писанку в Москве

13:43

РФ нацелилась на два крупных узла: эксперт назвал, какие города по угрозой

13:37

Ольга Сумская высказалась про российское гражданство "московской" дочери

13:28

"Я снова сделала это": Алина Гросу вышла замуж и показала нового избранника

Реклама
13:15

Трамп угрожает не дать "ни цента" на войну: что будут делать Европа и Украина

12:58

"Двигатель загорелся и отпал после вылета": в России разбился еще один Ил-76Видео

12:57

Почему нельзя наливать на весу: ответы на старинный вопросВидео

12:50

Когда отступят морозы: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:45

Китай будет давить: Пекин хочет заморозки войны, Жданов объяснил интерес КНР

12:44

Через 2.5 года после свадьбы: известные украинские актеры объявили о разводе

12:33

"Очень расстроилась": любовница Путина сожгла себе волосы

12:25

Точная копия: дочь Тома Круза стала вылитой Кэти Холмс

12:18

Возобновление пассажирских авиаперелетов: эксперт объяснил, когда произойдет

12:07

"Путин лично обманул его": Зеленский объяснил, почему Макрон резко изменил риторику

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять