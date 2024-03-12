"Часто ссоримся": Ольга Сумская рассказала о проблемах в ее браке

Сумская рассказала подробности личной жизни и из-за чего ссорится с мужем.

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Ольга Сумская рассказала о причинах ссор с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась тайнами личной жизни со своим мужем актером Виталием Борисюком.

Сумская рассказала, что она с мужем пережили много испытаний в жизни, но всегда находили выход из критических ситуаций. Чаще всего причиной ссор в ихнем браке становится работа.

"Было много трещин, но мы нашли общий язык за эти более 30 лет. Надо беречь эти отношения. Надо поливать этот цветок любви, если бог подарил тебе ощущение того, что это твой человек. Мы часто ссоримся по пустякам. Он очень не любит замечаний. После представления я могу сделать несколько режиссерских замечаний, потому что я режиссер в душе. Он не воспринимает их и начинается… Так постоянно, ну актерская пара", - рассказала Ольга Сумская в интервью Люкс ФМ.

Смотрите видео, в котором Сумская рассказала о личной жизни:

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Добавим, Ольга Сумская на фоне скандала с ее старшей дочерью обратилась к украинкам в своих соцсетях. Она решила опубликовать новый пост ко Дню украинской женщины, в котором поздравила всех и поблагодарила за сообщения в "личку".

А также недавно Ольга Сумская показала архивные фото с покойной мамой и довела до слез обращением к Анне Ивановне.

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