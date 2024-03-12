Ольга Сумская высказалась про российское гражданство "московской" дочери

Тоня Паперная строит свою жизнь и карьеру в РФ. В Украине за ее решения приходится отдуваться маме.

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Ольга Сумская ответила, есть ли у Тони Паперной паспорт РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper, instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская вынуждена отвечать на неприятные вопросы про свою старшую дочь, Антонину Паперную. Образ жизни звездной наследницы вызывает у многих в украинском обществе возмущение. Паперная уже много лет живет в стране-оккупанте, завела там семью, а в последнее время занялась активным развитием актерской карьеры в рф.

Это спровоцировало новую волну интереса к ее скандальной персоне. Справляться с ее последствиями приходится Ольге Сумской.

К примеру, недавно в интервью для Люкс ФМ журналистка пыталась выяснить у актрисы, есть ли у ее дочери паспорт страны-агрессора, ведь в 2014 году Сумская рассказывала про кругленькую сумму, которую ее семье пришлось заплатить, чтобы оформить Тоне Паперной гражданство рф.

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Сумская ответила, что ситуация про деньги за гражданство, о которой она рассказывала, не касалась ни ее, ни ее семьи. То, что стало обрастать слухами - не более, чем умелый монтаж.

Что же касается нынешнего положения ее старшей дочери, то тут актрисе пришлось отметить, что сейчас она не обсуждает подобное с московскими родственниками. "Она украинка с украинским паспортом. Российского паспорта, думаю, нет. Знаете, я на эти темы даже не общаюсь с дочерью. Потому что это страшная боль. Просто хочется ее обнять. Своих внуков. Они растут. Они должны видеть свою бабушка, я бы хотела дать им всю себя", - говорит Ольга Сумская.

Скандал с Тоней Паперной: контекст Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской актриса Антонина Паперная с 2015 года состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. Вместе пара живет в Москве и воспитывает двоих общих детей. После 24 февраля 2022 Паперная приняла молчаливую позицию относительно войны в Украине и продолжает работать в стране-оккупанте.

Ранее молчунья-дочь Ольги Сумской снялась в российском сериале, который хейтят даже фанаты. Тоне Паперной досталась роль в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

Позже актер Вячеслав Хостикоев, двоюродный брат (не)российской актрисы, раскритиковал кузину за работу в стране-агрессоре. Он выразил свое удивление тем, что Паперная продолжает сниматься в рф.

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