"Сколько их": Сумская высказалась после скандала с ее дочерью

Ольга Сумская 25 февраля решила опубликовать новый пост ко Дню украинской женщины, в котором поздравила всех и поблагодарила за сообщения в "личку".
На своей странице в Instagram Ольга Сумская написала:
"День украинской женщины. Божьей поддержки и сил вам, дорогие наши украиночки. Спасибо за поздравления! Сколько их поступило в личные! Обнимаю всем сердцем".
Добавим, на днях разгорелся скандал из-за старшей дочери артистки Антонины Паперной, которая продолжает жить в стране-террористке РФ, а также молчит о незаконном вторжении в Украину.
Оказалось, Антонина снимается в новом российском сериале. После того как информация просочилась в общественность двоюродный брат Паперной - Вячеслав Хостикоев жестко раскритиковал сестру. Он заявил, что не понимает ее, ведь она проживает в стране-террористке РФ и молчит о войне в Украине, а также не присутствовала на похоронах бабушки.
Сами сьемки дочери Сумская еще не комментировала, а вот на слова своего племянника ответила.
"Отвратительное чудовище!" - написала артистка на своей странице в Instagram и обвинила Вячеслава во лжи.
"Мы хоронили бабушку вчетвером под бомбами 1 марта 2022 года я, Виталий, Аня и Тоня на прямой связи. Из семьи Вячеслава никого не было. Для чего вы врете?" – сообщила актриса.
Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Напомним, Ольга Сумская рассказала о том, что ей сильно достается от хейтеров из-за старшей дочери-молчуньи Антонины, которая живет в Москве. И поделилась своими переживаниями по поводу Паперной.
А также Евгений Клопотенко заявил, что семейная ситуация Сумской близка и знакома многим, поэтому, по его мнению, публичным личностям стоит об этом говорить.
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