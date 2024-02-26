"Сколько их": Сумская высказалась после скандала с ее дочерью

Сумская на фоне скандала с ее страшей дочерью обратилась к украинкам в своих соцсетях.

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Ольга Сумская обратилась к украинкам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская 25 февраля решила опубликовать новый пост ко Дню украинской женщины, в котором поздравила всех и поблагодарила за сообщения в "личку".

На своей странице в Instagram Ольга Сумская написала:

"День украинской женщины. Божьей поддержки и сил вам, дорогие наши украиночки. Спасибо за поздравления! Сколько их поступило в личные! Обнимаю всем сердцем".

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Добавим, на днях разгорелся скандал из-за старшей дочери артистки Антонины Паперной, которая продолжает жить в стране-террористке РФ, а также молчит о незаконном вторжении в Украину.

Оказалось, Антонина снимается в новом российском сериале. После того как информация просочилась в общественность двоюродный брат Паперной - Вячеслав Хостикоев жестко раскритиковал сестру. Он заявил, что не понимает ее, ведь она проживает в стране-террористке РФ и молчит о войне в Украине, а также не присутствовала на похоронах бабушки.

Сами сьемки дочери Сумская еще не комментировала, а вот на слова своего племянника ответила.

"Отвратительное чудовище!" - написала артистка на своей странице в Instagram и обвинила Вячеслава во лжи.

"Мы хоронили бабушку вчетвером под бомбами 1 марта 2022 года я, Виталий, Аня и Тоня на прямой связи. Из семьи Вячеслава никого не было. Для чего вы врете?" – сообщила актриса.

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Напомним, Ольга Сумская рассказала о том, что ей сильно достается от хейтеров из-за старшей дочери-молчуньи Антонины, которая живет в Москве. И поделилась своими переживаниями по поводу Паперной.

А также Евгений Клопотенко заявил, что семейная ситуация Сумской близка и знакома многим, поэтому, по его мнению, публичным личностям стоит об этом говорить.

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