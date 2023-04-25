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Евгений Клопотенко высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь

Анна Подгорная
25 апреля 2023, 19:33 обновлено 25 апреля, 19:33
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Клопотенко в откровенном разговоре с Сумской обсудил молчание Паперной про войну в Украине.
Тоня Паперная, Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко высказался про Тоню Паперную в разговоре с Ольгой Сумской / instagram.com/tony__pepper, instagram.com/klopotenko

Шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко также ведет кулинарное ток-шоу "Пекельні борошна", в котором готовит вместе с гостями, и обсуждает важные вопросы. Его недавней гостьей стала актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская.

Сейчас скандал с ее старшей дочерью, Тоней Паперной, которая живет в рф и молчит про войну в Украине, практически не сходит с первых полос украинских таблоидов. Сумской постоянно приходится защищаться от нападок на себя и свою семью из-за молчаливой позиции дочери.

Клопотенко также не обошел своим вниманием этот щекотливый вопрос. Однако проявил к актрисе невероятную деликатность - кулинар отметил, что семейная ситуация Сумской близка и знакома многим, поэтому, по его мнению, публичным личностям стоит об этом говорить.

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"У тебя дочь сейчас не в Украине. Знаю, что очень тяжело, потому что у многих людей такая ситуация также сложилась и они бояться об этом говорить. И такие люди, как мы с тобой - мы должны показывать своим примером, что даже когда трудно, мы можем дать какие-то советы", - обратился Клопотенко к Сумской.

Актриса отметила, что многие пишут ей ужасные вещи, но хватает и тех, кто, несмотря на ужасную войну, сохранили человечность. "Страшная война нас сегодня разъединила. Об этом трудно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта по этому поводу. Но, поверьте, я получаю и слова поддержки от людей и матерей, которые в такой же ситуации, как и я", - говорит она. Тогда кулинар отметил, что поддерживает Ольгу Сумскую в ее горе.

Смотрите репортаж ЖВЛ о том, как складываются отношения украинских знаменитостей с их родными и близкими, которые живут в рф и/или поддерживают страну-оккупанта:

Ранее младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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