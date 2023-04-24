Евгений Клопотенко признался, какое блюдо не умеет готовить

Популярная еда не покоряется ему так же, как и долгосрочные отношения с девушками.

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Евгений Клопотенко рассказал, какое блюдо у него не получается готовить / instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко заработал себе громкое имя и звание эксперта как в области высокой кухни, так и простых блюд, знакомых каждому. Поэтому за ним наблюдают сотни тысяч поклонников по всему миру.

Однако кулинар сам развеял свое амплуа всемогущего и всезнающего в том, что касается вкусной еды, в интервью для Viva. Клопотенко признался, какими двумя блюдами он готов питаться вечно, а какое ему так и не покорилось в плане приготовления.

Ответ Евгения на вопрос, какие блюда ему не надоедают, был весьма ожидаемым: "Борщ, конечно. А в его компании еще вермишель с чесноком, перцем чили и оливковым маслом. Могу есть эти два блюда до бесконечности".

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А вот о своих кулинарных неудачах повар признался сам - в рамках рассказа о том, какие дела ему не удаются, несмотря на окружающую его ауру "успешного успеха".

"К примеру, я плохо медитирую. Никак не могу сосредоточиться. Плохо готовлю хинкали, поэтому почти никогда не берусь за это дело. У меня не получается хорошо гладить, поэтому я совсем решил отказаться от утюга. А еще - у меня пока плохо получается строить долгосрочные отношения с девушками. Словом, таких вещей десятки", - рассказывает кулинар.

Смотрите интервью Евгения Клопотенко для ЖВЛ, в котором кулинар рассказывает про свою работу над признанием ЮНЕСКО украинского борща, карьерный рост и личную жизнь:

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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