Рамина Эсхакзай раскритиковала Евгения Клопотенко и отказала ему в интервью

Украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай стала популярна благодаря своим интервью с известными личностями - звездами, политиками и общественными деятелями. Сейчас она планирует новый выпуск, и поинтересовалась у поклонников на своей странице в Instagram, кого бы они желали увидеть в качестве ее гостя.
В процессе опроса выяснилось, что Эсхакзай испытывает личную неприязнь к украинскому шеф-повару и популяризатору украинской кухни Евгению Клопотенко. И это взаимно.
Несмотря на то, что Клопотенко считают не только талантливым кулинаром, но и медиаперсоной, которая в своей любви ко всему украинскому достойна подражания, заслуги Евгения кажутся Рамине не достаточно сильной мотивацией, чтобы она пригласила его на интервью - ранее повар нелестно отзывался о ведущей.
В частности он раскритиковал Эсхакзай за то, что та взяла интервью у украинской певицы Светланы Лободы, которая до полномасштабной войны в Украине успешно строила карьеру в стране-оккупанте, однако сейчас разорвала с ней все связи, и занимается волонтерством на пользу соотечественников.
Блогерша затаила на Клопотенко обиду и назвала его лицемером, подчеркнув, что приглашать его на интервью она категорически не согласна.
Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.
Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.
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