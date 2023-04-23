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Рамина Эсхакзай раскритиковала Евгения Клопотенко и отказала ему в интервью

Анна Подгорная
23 апреля 2023, 18:49 обновлено 23 апреля, 18:49
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Между блогершей и кулинаром завязался конфликт после видео первой со Светланой Лободой.
Рамина Эсхакзай, Евгений Клопотенко
Рамина Эсхакзай назвала Евгения Клопотенко лицемером / instagram.com/raminalalala, instagram.com/klopotenko

Украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай стала популярна благодаря своим интервью с известными личностями - звездами, политиками и общественными деятелями. Сейчас она планирует новый выпуск, и поинтересовалась у поклонников на своей странице в Instagram, кого бы они желали увидеть в качестве ее гостя.

В процессе опроса выяснилось, что Эсхакзай испытывает личную неприязнь к украинскому шеф-повару и популяризатору украинской кухни Евгению Клопотенко. И это взаимно.

Несмотря на то, что Клопотенко считают не только талантливым кулинаром, но и медиаперсоной, которая в своей любви ко всему украинскому достойна подражания, заслуги Евгения кажутся Рамине не достаточно сильной мотивацией, чтобы она пригласила его на интервью - ранее повар нелестно отзывался о ведущей.

видео дня

В частности он раскритиковал Эсхакзай за то, что та взяла интервью у украинской певицы Светланы Лободы, которая до полномасштабной войны в Украине успешно строила карьеру в стране-оккупанте, однако сейчас разорвала с ней все связи, и занимается волонтерством на пользу соотечественников.

Блогерша затаила на Клопотенко обиду и назвала его лицемером, подчеркнув, что приглашать его на интервью она категорически не согласна.

Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай назвала Евгения Клопотенко лицемером / instagram.com/raminalalala

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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