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Ольга Сумская высказалась о живущей в Москве дочери-молчунье

Дмитрий Видоменко
6 июля 2023, 12:07 обновлено 6 июля, 12:10
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Легендарная актриса Ольга Сумская детально и четко поделилась своими переживаниями по поводу собственной дочери - Антонины Паперной.
Ольга Сумская, Тоня Паперная
Ольга Сумская рассказала о своей старшей дочери Антонине Паперной / коллаж Главред, фото Instagram

Антонина Паперная, дочь украинской актрисы и yародной артистки Украины, продолжает вести богемный образ жизни в Москве, несмотря на войну в Украине. Легендарная украинская артистка Ольга Сумска посетовала на то, что ей сильно достается от хейтеров в Сети ‒ из-за старшей дочери-молчуньи Антонины, которая живет в Москве и никак публично не поддерживает родную Украину в ее войне со страной-агрессором РФ. Об этом Сумская призналась в программе Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".

"Страшная война нас сегодня разъединила. Об этом сложно говорить. Конечно, я получаю огромное количество хейта по этому поводу. Но поверьте, я получаю и слова поддержки от тех людей и матерей, которые именно в такой ситуации, как и я. Ведь я здесь, я в Украине, я поддерживаю украинскую армию, я всем сердцем с нашими героями. И это самое главное. Я все-таки верю, что когда-то мы встретимся, и с моими прекрасными внуками, которых я не видела уже больше года. Сегодня нет такой возможности, но когда-то этот день настанет. И это будет самым прекрасным днем в моей жизни", ‒ сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

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Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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