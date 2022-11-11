Бывшие мужья Дженнифер Энистон отреагировали на ее рассказ о тщетных попытках забеременеть

Джастин Теру и Брэд Питт поддержали Дженнифер Энистон в ее рассказе о безуспешных попытках стать матерью / imdb.com

Американская актриса, режиссер и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы Дженнифер Энистон дала большое интервью для издания Allure, в котором откровенно рассказала о своих бесплодных попытках стать матерью.

53-летняя артистка вспоминает, что ее за спиной осуждали - дескать материнству она предпочла карьеру, а когда осознала свою ошибку, то было слишком поздно. Еще больше ее ранил слух о том, что ее бывшие мужья, актеры Джастин Теру (были в отношениях с 2011 по 2018 годы) и Брэд Питт (были в отношениях с 2000 по 2005 годы), бросили ее из-за ее нежелания/неспособности подарить им ребенка.

Энистон твердо заявила: это все ложь. Она проделала долгий и изнурительный путь к материнству, а ее неудачи никогда не осуждались ее партнерами. В подтверждение этому актрису поддержали сами Теру и Питт.

Теру оставил Джен короткое послание под ее постом в Instagram, в котором она анонсирует свое интервью - пиктограмму из эмодзи кулака и красного сердечка, намекая, что он гордится ее силой, и все еще по-своему любит ее.

О реакции Питта изданию Тhe news рассказал инсайдер: он отметил, что Брэд также горд, что Энистон перестала молчать о своей боли, и вдохновила своим примером множество женщин. "У них были свои взлеты и падения, но сегодня они хорошие друзья", - сообщает инсайдер.

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

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