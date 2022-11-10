"Поезд ушел": Дженнифер Энистон впервые рассказала о безуспешных попытках забеременеть

Дженнифер Энистон / instagram.com/jenniferaniston

Голливудская актриса Дженнифер Энистон дала большое интервью для издания Allure, где впервые откровенно рассказала о своих безуспешных попытках забеременеть.

По словам актрисы, она много лет пыталась забеременеть. "Это был сложный путь для меня, путь рождения ребенка", — говорит Энистон о периоде несколько лет назад.

"Все эти годы, годы и годы манипуляций. Это было действительно тяжело. Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бросал все на это. Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение".

По ее словам, вы просто не думаете об этом заранее. "Итак, я здесь сегодня. Поезд ушел", - делится актриса.

"У меня нет никаких сожалений", — говорит она. "На самом деле я сейчас чувствую небольшое облегчение, потому что больше нет вопроса "А может быть". Мне больше не нужно об этом думать", - говорит она.

Журналист, бравший интервью, делает ремарку, что в течение многих лет в среде шоу-бизнеса ходили заголовки о том, что у Энистон не будет детей. Что якобы ей это неинтересно, или она просто хочет быть звездой.

Поэтому, к личной боли того, через которую она прошла, добавилось "повествование о том, что она была просто эгоистичной", — говорит она. Она также опровергает слухи о том, почему ушел ее муж. "Не дай бог женщина успешна и не родит ребенка. И причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, заключалась в том, что я не дала ему ребенка. Это была абсолютная ложь. На данный момент мне нечего скрывать", - говорит актриса.