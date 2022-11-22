Бывшая жена Виталия Кличко в спортивном луке похвасталась подтянутой фигурой йогини

Наталья Егорова показала, как занимается йогой / instagram.com/natalia_klitschko_official

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова - большая поклонница йоги. В свободное от выступлений и записей новых песен время она преподает йогу в качестве учителя.

Великолепную фигуру 48-летняя Наталья также поддерживает при помощи этой индийской практики. Кроме того она помогает Егоровой очищать мысли и поддерживать стабильное эмоциональное состояние.

На своей странице в Instagram женщина показала, какими асанами и упражнениями начинает каждое утро. В кадре Наталья появилась в спортивном топе с вырезами на спине и штанах.

Усердие в соблюдении утренних ритуалов, а также идеальную фигуру Егоровой отмечают поклонники. К слову Наталью поддерживают как украинские, так и многочисленные немецкие поклонники - бывшая жена Кличко долгие годы живет в Германии, и заработала там определенную популярность.

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