Ушла в отрыв: бывшая жена Виталия Кличко поиграла голыми плечиками в пикантной фотосессии

Наталья Егорова обнажила прелести в легкой накидке.
Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова во время отдыха в Греции приняла участие в соблазнительной фотосьемке.
Она доверила свою первую откровенную фотосессию после развода двум немецким фотографам Патрику Амосу и Вивиане Бир. Первые кадры уже появились в Instagram-сторис Амоса.
На фото Егорова решила вспомнить свое модельное прошлое, и повела себя перед камерой, как настоящий профессионал - уверенно держалась в кадре, без смущения демонстрируя свою привлекательность.
В кадре Наталья позировала в белом бикини, верх которого она игриво приспустила, чтобы обнажить плечи. Грудь она прикрыла ажурной, вязанной накидкой.
Она сидела на стуле, одной рукой играя с волосами, а другой - придерживая шаль. На лице бывшей жены Кличко играла счастливая, искренняя улыбка.
Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.
Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.
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