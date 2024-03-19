Букмекеры объявили новые ставки по Евровидению: Украина показала неожиданные позиции

До самого шоу остается все меньше времени и букмекеры обновляют свои прогнозы.

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Хорватия уверенно лидирует в прогнозах букмекеров / Коллаж Главред, фото eurovision.tv

Рейтинг букмекеров международного конкурса Евровидение 2024 снова сильно изменился.

Мало того, что Хорватия потеснила Украину с первого места, теперь она все больше отдаляется и устремляется вперед. Теперь букмекеры оценивают шансы Baby Lasagna на победу в 17%, а alyona alyona & Jerry Heil - в 13.

Также на пятки Украине буквально наступает Италия. Молодая и яркая исполнительница Angelina Mango с треком La noia отстает от Украины всего на три процента и имеет ставку 10%.

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Сразу же за Италией расположилась Швейцария и Нидерланды.

Букмекеры Евровидения обновили прогнозы / Скриншот eurovisionworld.com

Стоит отметить, что номер и песню Baby Lasagna часто сравнивают с фаворитом Евровидения-2023 - участником из Финляндии Käärijä и его "Cha Cha Cha". На конкурсе он занял второе место, хотя и опередил победительницу Loreen по зрительским голосам.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.

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