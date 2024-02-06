Звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 раскритиковали за непрофессионализм

Екатерина Заботкина рассказала, почему, на ее взгляд, не все слабослышащие смогли воспринять ее перфоманс правильно.

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Екатерину Заботкину раскритиковало Украинское общество глухих / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/katrincare

Украинская сурдопереводчица Екатерина Заботкина зажгла аудиторию на Национальном отборе на Евровидение-2024 3 февраля - ее экспрессивный перевод с танцами и активной жестикуляцией привлек внимание зрителей и сделал ее героиней мемов.

Интерпретацию номеров конкурсантов от Заботкиной Суспільне использовало для обеспечения инклюзивности. Тем не менее сообщество слабослышащих такую заботу не оценило, и назвало выступление переводчицы низкокачественным и низкоэффективным.

Первый заместитель главы Украинского общества глухих Татьяна Кривко в комментарии Інтерфакс-Україна сообщила, что поданный Заботкиной материал жестовым языком был слишком вольным и не очень профессиональным в качестве перевода.

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"Да, это было шоу, которое очень понравилось аудитории слышащих людей, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком. Потому что это действительно не был профессиональный перевод, который мог бы быть, если бы его осуществляли опытные переводчики на жестовом языке. Глухие люди просто говорят "Я ничего не понял", - говорит Кривко. Она также отметила, что организаторы, к ее сожалению, совершенно не учли, будет ли комфортно воспринимать перевод Заботкиной тем, у кого есть проблемы со слухом.

Смотрите видео работы Екатерины Заботкиной на Нацотборе-2024:

В свою очередь Екатерина Заботкина, в ответ на претензии к качеству ее интерпретации, подчеркнула, что недоразумения могли возникнуть потому, что она старалась уделять больше внимания смыслу песни, а не ее дословному переводу.

"Я всегда очень открыта к комментариям. И мне действительно писали неслышащие люди, в большинстве своем поддерживали. Но я бы не сказала, что это был какой-то негатив или критика. Это скорее были советы. Очевидно, когда идет адаптация песни, у каждого на нее может быть свой взгляд. Особенно если мы говорим о передаче смысла, передаче содержания, когда не показывается каждое слово дословно. Я, например, могу увидеть в песне один смысл, и я хочу донести его", - рассказала Заботкина в интервью для Радіо Свобода.

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