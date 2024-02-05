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"Думали, что это будет честно": Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024

Анна Подгорная
5 февраля 2024, 12:13
alyona alyona и Jerry Heil уже ответили на упреки в подтасовке голосов на Национальном отборе.
Melovin, alyona alyona, Jerry Heil
Melovin раскритиковал результаты голосования на Нацотборе-2024 - что об этом думают alyona alyona и Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/alyona.alyona.official

Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) на Нацотборе-2024 занял третье место - судьи и зрители отдали ему по 9 баллов. В связи с тем, что зрительское голосование из-за сбоя в "Дії" прошло не так, как планировали организаторы, правильность результатов у многих вызвала сомнения.

Такую мысль выразил Меловин в интервью после оглашения имен победителей. Видео он опубликовал в своем блоге в Instagram. Артист рассказал, что в закулисных кулуарах Нацотбора ходили слухи, что первое место было известно заранее, и победа alyona alyona и Jerry Heil лишь подтвердила их.

"Мы до конца думали, что это будет честно. Опять же таки, если не смотреть, что разница между первым и вторым местом в 600 тыс. голосов. Если мы сначала от блогеров слышали в комментариях, что лейбл Enko (компания, с которой сотрудничает alyona alyona - прим. редактора) предложил большую часть оплатить, чтобы поехать на Евровидение, то сегодня это мы услышали в стенах Суспільного от работников, которые работают на Суспільном. Благодарю за эту информацию", - заявил Бочаров.

В комментариях многие раскритиковали его слова, дескать он просто не умеет проигрывать, поэтому критикует победительниц Нацотбора. В свою очередь Меловин выпустил пост, в котором объяснил свою позицию: у него не вызывает подозрений и сомнений победа alyona alyona и Jerry Heil, так как считает их дуэт достойным. Что действительно смущает артиста, так это верность в подсчетах голосов.

"Искренне желаю победителям достойно представить нашу страну на европейской сцене. Порвать и завоевать слушателя! Ибо как я и говорил в каждом интервью, их песня – это [фурор – неценз.]! И я слушал ее на повторе! Поэтому уважаемые комментаторы, ваши попытки надеть на меня рубашку жертвы не умеющей проигрывать выглядят довольно странно. У меня есть зерно сомнения относительно голосования, но НИКАК не к нашим победительницам. Обиженным людям желаю любви внутри!" - написал Меловин.

В свою очередь победительницы Нацотбора-2024 alyona alyona и Jerry Heil уже прокомментировали обвинения в том, что голоса были куплены, и они победили нечестно. alyona alyona в интервью для Сніданку з 1+1 опровергла слухи, которые озвучил Меловин.

"Знаете, я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы их тратили не на сборы, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", - говорит певица.

Напомним, Украина не смогла определить фаворита для участия на Евровидении-2024 с первого раза. Из-за технических неполадок зрительское голосование пришлось продлить.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

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