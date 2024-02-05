Евровидение-2024: как победители Нацотбора повлияли на шансы Украины на победу

Букмекеры уже спрогнозировали, на какой место может претендовать Украина, если страну представят alyona alyona и Jerry Heil.

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Евровидение-2024 - букмекеры оценили шанс Украины на победу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

В начале января все финалисты Национального отбора на Евровидение-2024 представили свои конкурсные песни. С тех пор Украина прочно закрепилась в лидерах среди потенциальных победителей конкурса.

4 февраля стало известно, что на Евровидение в 2024 году от Украины поедут alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Спустя считанные часы после Нацотбора стало известно, как это повлияло на шансы нашей страны на победу в музыкальном соревновании.

В свежем рейтинге от букмекеров пятерка лидеров сейчас выглядит следующим образом: 5-е место - Израиль с 5% вероятностью победы, 4-е - Исландия с 6%, 7 процентов и третье место получила Италия, на втором месте Великобритания с 9%.

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Песня alyona alyona и Jerry Heil закрепила Украину на 1 месте - букмекеры оценивают вероятность победы наших артисток в целых 16%. Однако стоит отметить, что из пятерки лидеров с участниками на данный момент определились лишь две страны - Украина и Великобритания.

Евровидение-2024 - букмекеры оценили шанс Украины на победу / eurovisionworld.com

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

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