Бритни Спирс рассказала о своей любимой "татушке"

Бритни рассказала о своей татуировке

Известная американская поп-певица Бритни Спирс рассказала о своей татуировке на шее. О ней исполнительница написала в своем Instagram, прикрепив соответствующее фото, на котором она позирует в ярком купальнике с открытой спиной.

"Розовый делает мой загар ярким! Вы раньше видели татуировку на моей шее? Это иврит… На нем написано "Мем Хэй Шин", и это означает исцеление! Это моя любимая татуировка, но по иронии судьбы вы ее никогда не видите", – отметила Спирс.

Ранее Главред писал о том, что отец и опекун американской певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что она страдает деменцией. Отмечается, что об этом идет речь в документах, которые он предоставил в качестве доказательства того, что певица нуждается в опеке.

Журналисты такие доводы считают странными, поскольку ранее о якобы заболевании известно не было. Также СМИ отмечают тот факт, что в США только 5% людей в возрасте до 65 лет страдают этим расстройством.

Также отметим, в честь своего 39-го дня рождения Бритни Спирс выпустила новый сингл Swimming in the Stars.

Песня появилась на официальном ютуб-канале Бритни Спирс без каких-либо предупреждений или объяснений в соцсетях и подписей под песней.