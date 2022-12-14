Американская исполнительница Бритни Спирс показала милое короткое видео со своим нынешним мужем - фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Бритни Спирс показала, как счастливо резвится в обнимку с супругом/ скриншот из видео

В США легендарная поп-певица Бритни Спирс показала, как проводит время в кругу семьи – то есть своего нового мужа, фитнес-тренера Сэма Асгари. Соответствующее видео было опубликовано на ее странице в социальной сети Instagram.

Ролик был записан прямо у пары дома. По всему видно – певица с супругом уже полным ходом готовятся к рождественским праздникам (ведь позади пары уже стоит и полностью украшена большая елка).

В ролике видно, как счастливая певица в белом наряде стоит в объятиях Асгари. А потом ее супруг прямо в камеру обратился к фолловерам Спирс и пожелал им от всей души счастливого Рождества.

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