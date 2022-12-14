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Бритни Спирс показала, как счастливо резвится в обнимку с супругом

14 декабря 2022, 10:17
Американская исполнительница Бритни Спирс показала милое короткое видео со своим нынешним мужем - фитнес-тренером Сэмом Асгари.
Бритни Спирс, муж
Бритни Спирс показала, как счастливо резвится в обнимку с супругом/ скриншот из видео

В США легендарная поп-певица Бритни Спирс показала, как проводит время в кругу семьи – то есть своего нового мужа, фитнес-тренера Сэма Асгари. Соответствующее видео было опубликовано на ее странице в социальной сети Instagram.

Ролик был записан прямо у пары дома. По всему видно – певица с супругом уже полным ходом готовятся к рождественским праздникам (ведь позади пары уже стоит и полностью украшена большая елка).

В ролике видно, как счастливая певица в белом наряде стоит в объятиях Асгари. А потом ее супруг прямо в камеру обратился к фолловерам Спирс и пожелал им от всей души счастливого Рождества.

Напомним, ранее известная франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.

Также блогерка Анна Богдан после расставания с "холостяком" Михаилом Заливако показала идеальные формы в ультрамодном купальнике на хорватском пляже.

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