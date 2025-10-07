Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

Вы узнаете:
Украинская актриса Ольга Сумская стала настоящим эталоном женственности и красоты, поэтому никогда не имела отбоя от кавалеров. Актриса призналась проекту "Тур звездами", что богатые поклонники были очень настойчивыми в своих ухаживаниях, и делали очень дорогие подарки, даже когда она была уже замужем.
Больше всего артистке запомнился частный самолет, заполненный цветами для нее. Сумская вспомнила, что такой сюрприз сделал организатор ее концертов.
"Помню, у меня был концерт в Донецке, а потом - в Ивано-Франковске. Человек, который организовал его, прислал небольшой самолет. Это незабываемо, поверьте", - призналась актриса.
Ольга также получила в подарок роскошный букет, в котором нашла бриллиантовое кольцо. Хотя Сумская была уже замужем, вернуть такой драгоценный презент у нее не поднялась рука. Актриса заверила, что несмотря на все знаки внимания от богатых поклонников, она всегда оставалась верной своему мужу.
"Женщина ограничивает и не дает толчка к ухаживанию. Это легкий, так называемый флирт - взгляды или благодарность за антураж. Я не шла на это, потому что мне это не интересно. Если это не мой человек и я влюблена в своего мужа, зачем мне это?", - пояснила артистка.
Ольга Сумская - личная жизнь
Ольга Сумская была замужем дважды. Первый брак актриса заключила с актером Евгением Паперным, от которого в 1990 году родила дочь Антонину. Впоследствии Ольга Сумская нашла свое счастье с коллегой по сцене, актером Виталием Борисюком. Их отношения начались на съемочной площадке и переросли в крепкий союз. В 2002 году у пары родилась дочь Анна.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
