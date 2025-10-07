Укр
Бриллиантовое кольцо и самолет: Сумская призналась, как ее хотели отбить у мужа

Кристина Трохимчук
7 октября 2025, 03:24
3
Богатые ухажеры не жалели денег за благосклонность Ольги Сумской.
Ольга Сумская
Ольга Сумская рассказала о подарках ухажеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская рассказала об ухаживаниях от состоятельных поклонников
  • Что они дарили звезде

Украинская актриса Ольга Сумская стала настоящим эталоном женственности и красоты, поэтому никогда не имела отбоя от кавалеров. Актриса призналась проекту "Тур звездами", что богатые поклонники были очень настойчивыми в своих ухаживаниях, и делали очень дорогие подарки, даже когда она была уже замужем.

Больше всего артистке запомнился частный самолет, заполненный цветами для нее. Сумская вспомнила, что такой сюрприз сделал организатор ее концертов.

видео дня

"Помню, у меня был концерт в Донецке, а потом - в Ивано-Франковске. Человек, который организовал его, прислал небольшой самолет. Это незабываемо, поверьте", - призналась актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская о флирте с другими в браке / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга также получила в подарок роскошный букет, в котором нашла бриллиантовое кольцо. Хотя Сумская была уже замужем, вернуть такой драгоценный презент у нее не поднялась рука. Актриса заверила, что несмотря на все знаки внимания от богатых поклонников, она всегда оставалась верной своему мужу.

"Женщина ограничивает и не дает толчка к ухаживанию. Это легкий, так называемый флирт - взгляды или благодарность за антураж. Я не шла на это, потому что мне это не интересно. Если это не мой человек и я влюблена в своего мужа, зачем мне это?", - пояснила артистка.

Ольга Сумская
Ольга Сумская о браке с Виталием Борисюком / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская - личная жизнь

Ольга Сумская была замужем дважды. Первый брак актриса заключила с актером Евгением Паперным, от которого в 1990 году родила дочь Антонину. Впоследствии Ольга Сумская нашла свое счастье с коллегой по сцене, актером Виталием Борисюком. Их отношения начались на съемочной площадке и переросли в крепкий союз. В 2002 году у пары родилась дочь Анна.

Ранее Главред сообщал, что известный украинский режиссер Евгений Таллер рассказал уговорил Наталью Сумскую сняться в своем фильме. Сейчас он снимает комедийный фильм, где появятся многие знаменитости: Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Олеся Жураковская.

Также украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, откуда у ее дочери Анны Борисюк появились средства на открытие собственного магазина одежды. Звездная мама очень верит в дизайнерский талант Анны и всячески ее поддерживает.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

